Villanueva de Córdoba prepara la XXV Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de Los Pedroches

Presentación de la XXV Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de Los Pedroches. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este lunes la presentación de la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, iniciativa que celebrará su XXV edición del 6 al 9 de noviembre en el municipio de Villanueva de Córdoba.

En rueda de prensa, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, acompañado por el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes; el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (Crdop) Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, ha afirmado que se trata de "una feria que llega al medio siglo de vida gracias al apoyo institucional y a la implicación de todo un municipio que año tras año pone en valor a su dehesa y a su jamón 100% ibérico".

"La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), viene apoyando esta muestra y lo hacemos desde nuestra marca 'Sabor a Córdoba' que se marca como objetivo la promoción y puesta en valor de nuestros productos, en esta ocasión del jamón 100% ibérico de Los Pedroches", ha señalado Duque.

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha hecho referencia a que "durante cuatro días se van a desarrollar multitud de actividades que contribuirán a la puesta en valor de nuestro jamón en un contexto de celebración como son los 25 años de esta feria".

Así, Reyes ha hecho referencia a que "este año contaremos con Turismo Andaluz, porque vamos a trabajar también en la perspectiva de promoción turística de nuestro territorio de la mano del ibérico; además de incentivar la parte profesional con el desarrollo de numerosas acciones comerciales".

"Durante estos días se desarrollará el concurso comarcal de cortadores de jamón, también el nacional y contaremos con la participación del diseñador cordobés José Perea y con el túnel del jamón como actividad novedosa", ha apostillado Reyes.

Por su parte, el delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta, ha afirmado que "pese a encontrarnos en un momento difícil", el Gobierno andaluz "va a defender los intereses tanto de Los Pedroches como Jabugo", y lo "hacemos en este momento con nuestro apoyo a esta feria que, tal y como demuestran sus 25 años de historia, funciona".

Finalmente, el presidente del Crdop Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, ha remarcado que "los datos de nuestra DOP suben gracias a la confianza del consumidor y al estricto control que desarrollan nuestros técnicos tanto en la producción del cerdo como en la elaboración de nuestros jamones".

En relación con los datos de certificación, Torralbo ha manifestado que "en 2024 se certificaron un total de 67.684 piezas entre jamones y paletas; y 246.110 blíster de jamón. Si comparamos estas cifras con fecha de 31 de agosto de 2025, en piezas crecemos un 17,11% y en blíster 42,48%".