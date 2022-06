Un 10% de adolescentes de Almería ve "incómodo" que personas Lgtbiq+ expresen afectividad en público, según Colega

ALMERÍA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada diez jóvenes de entre 12 y 18 años de la provincia de Almería considera que las relaciones de afectividad en público entre personas del colectivo Lgtbiq+ deberían evitarse para "no crear situaciones incómodas", toda vez que la mitad de ellos reconoce haber contemplado, de forma directa o a través de las redes sociales, algún tipo de "lgtbifobia en su entorno".

Así se desprende del informe sobre el estado de respeto a la diversidad sexual en los jóvenes de Almería realizado por la asociación Colega Almería tras el cuestionario de 20 preguntas efectuados sobre una muestra de 3.000 jóvenes con la colaboración de la Diputación Provincial.

Para la entidad, los resultados que se han obtenido de esta encuesta "no han sido positivos", sentido en el que creen que "la sociedad en su conjunto aún tiene mucho trabajo que hacer en este aspecto", según han trasladado en una nota mediante la institución provincial.

Las principales conclusiones que se extraen es que más de la mitad de los jóvenes encuestados (51,25%) ha presenciado "algún tipo de lgtbifobia en su entorno", ya sea presencial o virtual a través de las redes sociales y para casi un diez por ciento de los encuestados opinan que los homosexuales "no deben expresar su afectividad en público para no crear situaciones incómodas".

Entre otras conclusiones, Colega ve aún "llamativo la idea de que se trata de un público más proclive a la promiscuidad o las ITS". El estudio apunta que "un elevado porcentaje de personas" piensa que parejas del mismo sexo no debería criar hijos o tener un profesor del colectivo. Asimismo, destaca que "muchos jóvenes" prefieren saber de antemano si una persona es o no homosexual para evaluar, mientras que "en torno a un diez por ciento de adolescentes sostienen que la homosexualidad y transexualidad son enfermedades y no condicionan al individuo".

La vicepresidenta, Ángeles Martínez, ha destacado la "importante labor" de todas las asociaciones que conforman este colectivo en pro de los derechos de cientos de almerienses. "Todos necesitamos poner nuestro granito de arena para seguir avanzando como sociedad. Los datos que nos han ofrecido no responden a las demandas de este colectivo, que no son otras que vivir en plena igualdad como el resto de personas".

Así, Martínez ha asegurado que desde la Diputación se va a "seguir impulsando medidas y apoyando a las asociaciones que forman parte del colectivo Lgtbiq+ para contribuir a tener un futuro mejor para todos".

Por su parte, el coordinador de la Asociación Colega, Francisco Ferre, ha recalcado que la asociación "no está contenta con el resultado de ninguna pregunta". "Nuestro objetivo tiene que ser el de conseguir que nadie en la sociedad piense mal de las personas que formamos parte del colectivo Lgtbiq+. Vamos a seguir trabajando, especialmente en materia educativa, para que las generaciones venideras puedan vivir en un mundo de plena igualdad", ha dicho.

Durante el curso escolar 2021/2022, Colega Almería ha impartido talleres y charlas sobre diversidad sexual en centros de enseñanza secundaria con adolescentes con edades comprendidas entre los 12-18 años. En estos talleres de sensibilización contra la 'lgtbifobia' han llegado a 102 clases de manera aleatoria, donde se han hecho estas encuestas.