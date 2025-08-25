El acceso desde la A-7 a Las Negras, en Níjar (Almería), se mejorará con una inversión de 400.000 euros

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, durante una visita a Níjar junto a su alcalde, José Francisco Garrido. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha licitado el proyecto de rehabilitación del firme y mejora de la carretera provincial AL-3106, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 20 y el 24,7 que conecta la A-7 en Níjar con Las Negras a través de Campohermoso y Fernán Pérez.

Esta actuación que prevé dos meses de obra parte con una inversión inicial de 400.000 euros, según ha indicado en una nota el diputado provincia de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, quien ha subrayado la relevancia de esta actuación.

"La mejora de esta vía, que conecta Las Negras con Campohermoso y Fernán Pérez, es fundamental porque garantiza un firme en condiciones óptimas y, con ello, una mayor seguridad y comodidad para los conductores y demás usuarios", ha valorado.

La actuación se centra en recuperar y reforzar la calzada existente, debido que es una vía con alta frecuencia, a la vez que se pretende mejorar la seguridad vial de los conductores. Para ello, se aplicará una capa de cinco centímetros de aglomerado asfáltico en caliente sobre el firme actual, previamente tratado con emulsión asfáltica, y se reforzará también la intersección con la carretera AL-4200.

El proyecto contempla, además, la señalización horizontal completa de la vía en todo el tramo de actuación, con el fin de mejorar la visibilidad, la seguridad y las condiciones de tráfico.

Rodríguez ha recordado que esta obra se enmarca en el Plan de Carreteras de la Diputación de Almería, dotado con más de ocho millones de euros y más de 30 proyectos, que tienen como objetivo "reforzar la seguridad vial, mejorar la movilidad y seguir vertebrando la provincia a través de una red viaria provincial que supera los 1.200 kilómetros de carreteras y caminos".

"Con cada inversión en infraestructuras mejoramos la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, a la vez que potenciamos la conexión entre municipios", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha agradecido el esfuerzo de la Diputación Provincial para la mejora de infraestructuras y comunicaciones en el término municipal de Níjar. "Hablamos de la carretera que une el núcleo urbano más poblado del municipio, Campohermoso, con el parque Natural Cabo de Gata- Níjar, por la que circulan a diario una importante cantidad de vehículos, y que es un nudo vital para la movilidad de los nijareños", ha recordado.

El alcalde de Níjar ha destacado que "la colaboración entre administraciones públicas siempre beneficia a nuestros vecinos, y por eso vamos a seguir apostando siempre por ella".

PLAN VIARIO

Esta obra está dentro del Plan de Carreteras 25-26 de la Diputación Provincial de Almería, que se trata de su Plan Viario más ambicioso con un horizonte de actuación que abarca este ejercicio y el próximo 2026.

Con una inversión superior a los ocho millones de euros, el principal objetivo de este plan es seguir mejorando la Red Viaria Provincial y conectar a más municipios que nunca a través de una estrategia integral que llegará a todas las comarcas de la provincia.

El Plan de Carreteras 25-26 cuenta con 31 proyectos que mejorarán la seguridad, la movilidad y la vertebración del territorio a través de actuaciones que conectarán municipios, favorecerán el acceso a los servicios públicos, permitirán la movilidad de los turistas y de los propios almerienses al tiempo que se consolidan como otra de las herramientas que fomenta la Institución Provincial en la lucha contra la despoblación.