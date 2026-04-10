Afectados de Parkinson en Almería piden "diagnóstico precoz" y más investigación para combatir la enfermedad

Lectura del manifiesto por el Día del Párkinson. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Parkinson de Almería (APAL) ha reivindicado este viernes "avances en la detección precoz" de una enfermedad con más de 2.000 personas diagnosticadas en la provincia así como el fomento en la investigación y en la implantación de nuevos protocolos que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Así lo han trasladado durante la lectura de un manifiesto con motivo del Día Mundial del Parkinson, que se celebra el 11 de abril, en una jornada que ha reunido a personas afectadas, familiares, profesionales y a representantes institucionales de la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.

Bajo el lema 'Lo que no siempre se ve también importa', la asociación miembro de la FAAM ha recordado la importancia de "seguir impulsando la sensibilización social en la provincia" puesto que "cada año se diagnostican 150 nuevos casos, diagnóstico que afecta no sólo a la persona que lo recibe, sino todo el entorno familiar", según han trasladado a través de una nota de la Diputación.

Tras la lectura del manifiesto, las personas asistentes han recibido un tulipán rojo, símbolo internacional del Parkinson, como gesto de apoyo y visibilidad hacia quienes conviven con la enfermedad. El acto ha servido también como punto de encuentro para poner en valor el papel de las familias y personas cuidadoras.

La responsable del área de proyectos y cohesión social de la FAAM, Dolores María Hernández, ha leído el manifiesto con el que se ha puesto el acento "en la necesidad de visibilizar los síntomas no visibles de la enfermedad y las dificultades que afrontan quienes conviven con ella".

Según ha recordado, el Parkinson "va mucho más allá de los síntomas visibles como los temblores o la lentitud al andar" e incluye aspectos como la fatiga, los trastornos del sueño, la ansiedad o las dificultades cognitivas, que condicionan profundamente la vida diaria".

Así, la presidenta de APAL y afectada, María González, ha reivindicado "mayores esfuerzos en investigación, diagnósticos tempranos, acceso equitativo a terapias, apoyo a las personas cuidadoras y políticas públicas comprometidas con esta realidad social y sanitaria" para ayudar a quienes padecen la enfermedad.

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha subrayado el papel fundamental de la red de apoyo que ofrece la asociación, "especialmente en el momento del diagnóstico, cuando contar con la experiencia y el acompañamiento de otras personas resulta clave", destacando que "solo desde el trabajo conjunto lograremos una sociedad más inclusiva, igualitaria y comprometida".

Por su parte el delegado territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Francisco González Bellido, se ha centrado en el "estigma social" que este tipo de enfermedades provocan, de modo que ha abogado por que "la sociedad comprenda que la enfermedad de Párkinson es grave y puede afectar a cualquier persona", toda vez que "tres de cada cien almerienses la padece y no podemos vivir de espaldas a ella".

La concejal de Familia del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha mostrado su apoyo a la asociación, cuya sede se aloja el Espacio Alma; un lugar que, según ha dicho, "se ha consolidado como referente de participación, convivencia y tejido asociativo" puesto que "solo en 2025 ha reunido a 28.754 personas, lo que supone un incremento del 41,7 por ciento".