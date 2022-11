Aitana Sánchez-Gijón señala en Fical sus ganas de "retos" nuevos interpretativos: "Ya me he demostrado que sé transitar"

ALMERÍA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha trasladado este viernes sus ganas de afrontar nuevos "retos" interpretativos tras una larga trayectoria en el mundo del celuloide, la pequeña pantalla y sobre los escenarios que la sitúan como una de las artistas más consagradas del cine español, por lo que ha manifestado su interés en dejarse "sorprender por lo imprevisto".

"Ya me he demostrado que sé transitar", quien ahora desea encarar "personajes y proyectos que me hagan sentirme un poco en riesgo, de no saber hacerlo bien, de equivocarme, o sea, que me sigan produciendo esa necesidad de superación", según ha manifestado en una entrevista a Europa Press en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) en el que recibe el premio 'Almería Tierra de Cine'.

Desde un wéstern a una película de corte futurista con Almería como plató natural, la actriz afirma que no tiene "ideas concretas en la cabeza" siempre que los papeles que pueda encarnar aún le lleven a tener un pellizco en el estómago a la hora de meterse en ellos; algo que según asegura aún le "sigue sucediendo, y sobre todo en el teatro, más que en ningún otro lugar".

"La diferencia es que yo ahora me siento con más herramientas para afrontarlos, con más recursos y con más vida. Eso es siempre jugar a favor y te permite afinar más", ha explicado la actriz, quien cree que el bagaje profesional le hace tener "de dónde sacar" y adaptarse mejor a todo tipo de situaciones y directores.

"Algunos me han dirigido más, otros menos, unos mejor y otros peor, pero eso te hace también desarrollar tus propios recursos para cuando no es el rodaje o proyecto soñado, y no te llevan tan de la mano como quisieras, poder tirar de lo que has ido aprendiendo", ha añadido Aitana Sánchez-Gijón, para quien en estos casos "quieras que no, la experiencia siempre es un grado y está bien".

Aún así, ha señalado el "vértigo enorme" que produce en ocasiones dar vida a personajes como Nora Helmer, como hizo con 'La vuelta de Nora' (Casa de Muñecas 2)' o a Hécuba en 'Las Troyanas', mujeres que en ambos casos enfrentaron batallas ante situaciones de abusos y desigualdades a las que se unen otras nacidas de la ficción más reciente, con "personajes femeninos potentísimo" que proliferan especialmente en la producción de series.

En esta línea, cree que la situación de la mujer en el audiovisual "ha empezado a cambiar" al igual que en otros niveles. "Nos vamos incorporando de una manera más lógica y natural a todos los ámbitos, y por supuesto también en el cine", ha dicho a pesar de que, a su juicio, "tiene aún que mejorar la cosa".

La actriz vuelve a coincidir en este festival con Mercedes Sampietro, con la que trabajó hace 30 años en el rodaje de 'El Pájaro de la Felicidad' bajo la dirección de Pilar Miró; película por la que es galardonada en esta ocasión. "Nos hemos reencontrado después de muchos años sin vernos en Tudela precisamente también en torno a la figura de Pilar y ha sido un reencuentro muy emocionante", ha señalado al respecto.

"EL ÚNICO PARTIDO PARA MÍ ES LA LIBERTAD DE CREACIÓN"

Aitana Sánchez-Gijón ha expresado también a las claras su postura en rechazo a cualquier tipo de censura con su participación el próximo 29 de noviembre en la lectura del texto 'Muero porque no muero (La doble vida de Teresa)' del dramaturgo almeriense Paco Bezerra que fue sacada de la programación de los Teatros del Canal.

"Es obviamente una declaración de intenciones de todas las que formamos parte desde de esta lectura. Yo creo que ante casos así hay que posicionarse claramente y tomar partido", ha apuntado la intérprete de cara a la cita de esta lectura pública organizada por la SGAE en la que participarán además otras artistas como Julieta Serrano, Ana Belén, Gloria Muñoz o Nathalie Poza.

Con ello, ha opinado que las decisiones artísticas tienen que depender de los programadores. "El momento en que tú escoges a una persona que tiene que estar al frente de un teatro público, esa persona tiene que tener la libertad de creación y de programación que considere", ha dicho antes de apelar al criterio y profesionalidad de quienes deben encargarse de esta labor.

La actriz ha defendido así el trabajo de unos profesionales "cualificadísimos" y "respetados" que cuenta con "trayectorias impecables como para saber lo que están haciendo". Sí desde ahí atrás, desde la supuesta sombra estás moviendo los hilos y tomando decisiones políticas, cercenando la libertad de creación y de expresión, entonces estás ejerciendo un poder totalitario", ha atajado.