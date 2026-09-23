Alboloduy (Almería) celebra su tradicional Día de la Vendimia este domingo

Presentación del Día de la Vendimia de Alboloduy (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alboloduy se prepara para vivir este domingo, 27 de septiembre, una nueva edición de su Día de la Vendimia; una cita que el municipio celebra cada dos años desde 1999 en la localidad alpujarreña como forma de apoyo al sector vitivinícola.

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento han presentado esta nueva edición que se celebrará conjuntamente con la Muestra de Productos Artesanales ligados al vino, que este año alcanza ya su VII edición, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Además de realzar la cultura vinícola, el evento mostrará al público tanto los productos artesanos como los que ofrecen las bodegas. También habrá talleres infantiles, actuaciones musicales y visitas guiadas.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado una cita que "llega cada dos años para acercar la cultura del vino y convertirla en algo que se puede oler, tocar y saborear: la esencia misma de nuestra Alpujarra".

Sánchez ha señalado que el Parque de la Ermita, la Plaza San Juan y la Plaza de la Fuente serán, por unas horas, "el escenario de la bendición de la uva, la 'Pisa de Uva' y la prueba del primer mosto, acompañadas un año más de la Muestra de Productos Artesanales".

"Para la Diputación de Almería es un orgullo acompañar a Alboloduy en esta iniciativa, porque nuestra provincia se ha consolidado como tierra de vino, con una gran variedad de bodegas", ha valorado el diputado provincial, quien ha resaltado el trabajo de los bodegueros y la "implicación de todas las instituciones".

Con ello, ha apuntado que la apuesta de la Diputación por los productos almerienses se materializa a través de la marca gourmet 'Sabores Almería', que "reúne a más de un centenar de productores de toda la provincia y lleva el nombre de Almería a todo el mundo".

UN HOMENAJE DESDE LA TRADICIÓN

Por su parte, la alcaldesa de Alboloduy, Sonia Guil, ha detallado que esta jornada comenzará con un "emotivo recuerdo de una de las principales tradiciones, donde se podrá ver cómo las bestias bajaban cargadas de uva desde la montaña de Montenegro".

"Haremos ese tradicional paseo desde la ermita hasta la entrada del pueblo para dar paso en el escenario a los actos más solemnes: la bendición de las uvas, la pisa y la esperada prueba del mosto. Posteriormente, la actividad se trasladará a la Plaza de la Fuente, donde vecinos y visitantes encontrarán una amplia feria de productos artesanales y agroalimentarios ligados estrechamente a nuestra tierra", ha dicho.

Del mismo modo, ha destacado las bodegas referentes del municipio, como Cristina Calvache y Viñas Altas, estarán presentes en un evento que tendrá como casa invitada la bodega Cortijo El Cura.

"Además de degustar la mejor gastronomía local con platos típicos como el trigo, las migas, el arroz, los gurullos o la fritá de matanza, la jornada tendrá un componente solidario para recaudar fondos en beneficio del retablo de la Virgen y de la Asociación Padre Tapia", ha explicdo la regidora ante una fiesta que estará amenizada por las bandas La Mezquita y Los Chanos.

PROGRAMACIÓN

La jornada del domingo 27 arrancará a las 11,00 horas con la apertura de las exposiciones culturales 'El pueblo alpujarreño de Alboloduy ayer y hoy' y 'El Camino Mozárabe de Santiago', en el Espacio Polivalente de Uso Cultural.

A las 12,30 horas tendrá lugar la recepción de autoridades en el Parque de la Ermita y el transporte de la uva en comitiva, acompañada por la Banda de Música de la Asociación Músico-Cultural 'La Mezquita', desde la ermita hasta la Plaza San Juan, donde a las 13,00 horas se presentará el acto con la bendición de la uva, la 'Pisa de Uva' y la prueba del primer mosto.

Media hora más tarde, a las 13,30 horas, se abrirá la visita a los stands de bodegas y a la muestra de productos artesanales. Por la tarde, a partir de las 14,00 horas, se desarrollarán talleres y juegos infantiles, seguidos a las 15,30 horas de una actuación musical en la Plaza de la Fuente.

La jornada continuará a las 17,30 horas con la visita a un antiguo jaraíz y se cerrará a las 18,30 horas con una visita guiada a los Centros de Interpretación de Alboloduy: el Centro de Interpretación del Territorio, la Sala de Interpretación del Camino Mozárabe de Santiago, la Sala de Interpretación de los Recursos Geoturísticos y Patrimonio Minero, y el Centro de Interpretación y Museo Abierto del Agua.