Albox mejorará la conexión por carretera entre San Roque y la A-399 en Oria gracias a la Diputación de Almería

El diputado provincial de Fomento en Almería, Antonio Jesús Rodríguez, y la alcaldesa de Oria, María del Mar Alfonso, durante la visita a las obras de mejora de la carretera AL-8101. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALBOX (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ejecuta obras de mejora del firme y ensanche en la carretera AL-8101, que conecta la A-399 en Oria con San Roque de Albox por la Rambla de Oria, con un presupuesto de 200.000 euros.

El proyecto, incluido en la Red Viaria Provincial 2024-2025, se centra en un tramo de 1.200 metros, desde el punto kilométrico 10,800 hasta el 12,000, donde la anchura de la calzada ha pasado de 5,50 a siete metros. Esta actuación permitirá, según ha indicado la institución provincial, "facilitar el tránsito de vehículos y mejorar la fluidez del tráfico".

La actuación tiene como objetivo "mejorar el firme y ensanchar la plataforma de un tramo de la vía que presentaba un mal estado de conservación, un trazado sinuoso y una calzada reducida, factores que comprometían la seguridad vial".

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que esta obra "da respuesta a una demanda tanto del Ayuntamiento de Albox como de todos los vecinos". "Se trata de la mejora integral de la pavimentación de esta vía", ha señalado.

"Esta obra es fundamental para garantizar la seguridad y la comodidad de quienes transitan a diario por esta carretera. Nuestro compromiso es firme: impulsar las infraestructuras necesarias que conectan nuestros pueblos y que son vitales para el desarrollo y la calidad de vida en toda la comarca", ha subrayado Rodríguez.

Del mismo modo, ha asegurado que esta intervención "completa y consolida los esfuerzos realizados en años anteriores". "Con ella, estamos finalizando la rehabilitación del recorrido íntegro de esta carretera, que abarca unos 15 kilómetros en total. Esta inversión es un paso más para asegurar que nuestras carreteras sean modernas, seguras y adecuadas a las necesidades de la ciudadanía", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Oria, María del Mar Alfonso, se ha mostrado "satisfecha" con la visita realizada para supervisar la actuación que la Diputación Provincial lleva a cabo.

"Se trata de la obra en la carretera que conecta San Roque con el Llano del Espino y la Rambla de Oria, una intervención que era muy demandada por nuestros vecinos. Esta nueva fase de la obra es fundamental porque su objetivo principal es mejorar la seguridad del tráfico", ha explicado.

La regidora ha querido trasladar su agradecimiento a la Diputación "por su compromiso constante con las infraestructuras de competencia provincial en todos los municipios". Del mismo modo, Alfonso ha asegurado que "obras como esta tienen un impacto directo y positivo: mejoran la vida y la calidad de las personas, sin importar dónde residan".

"En este caso concreto, esta mejora es esencial para los vecinos que viven en las pedanías de Albox, un municipio que, como sabemos, se extiende a través de muchas de ellas. Gracias a esta inversión, estamos garantizando una conectividad más segura y eficiente para todos nuestros vecinos", ha apostillado.

ACTUACIONES CLAVE EN LA PLATAFORMA

Para lograr este ensanche, se realizan un total de 20 actuaciones específicas a lo largo del tramo. Estas intervenciones consisten en la excavación y el desmonte de taludes en los puntos necesarios para ganar espacio a la calzada, en el cajeo y el terraplenado para estabilizar el terreno y crear la nueva anchura de la vía, así como en la instalación de caederos y bordillos en distintos puntos con el fin de encauzar las aguas de escorrentía y mejorar el drenaje.

Tras finalizar los trabajos de ensanche, el proyecto culminará con la renovación completa de la capa de rodadura y la reposición de la señalización horizontal en un tramo total de 4.900 metros.

La obra que se ejecuta en el municipio de Albox se enmarca dentro del Plan Red Viaria Provincial 2024-2025. Este programa incluye un total de 23 actuaciones de mejoras estructurales, del firme y de obras de fábrica en el conjunto de carreteras de titularidad provincial. El Plan ha previsto una inversión inicial de 5,5 millones de euros en estos dos años, una cuantía que ha alcanzado a todas las comarcas de la provincia.