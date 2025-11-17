Álex O'Dogherty reivindica en Almería el "carácter migratorio de la sociedad" en el documental 'De todos lados un poco'

Álex O'Dogherty, junto a Carlos Vives, durante la presentación del documental ‘De todos los lados un poco’ en la Biblioteca Villaespesa de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor, músico y creador audiovisual Álex O'Dogherty ha presentado este lunes en la Biblioteca Villaespesa de Almería el documental 'De todos lados un poco', en el que ha reivindicado el "carácter migratorio de la sociedad".

"Todos procedemos de muchos sitios, somos de todos lados. La migración es un problema gordo, y se están viviendo situaciones muy desagradables, porque al final tenemos que concienciarnos, tanto los políticos como los ciudadanos, que todos somos migrantes", ha declarado el reciente ganador del premio que Canal Sur otorga en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Esta frase la ha desarrollado al afirmar que "todos descendemos de emigrantes si buscamos bien en nuestras raíces. Todos pertenecemos a un sitio, pero ese sitio no nos pertenece". A esta conclusión ha llegado el actor 'Dogherty, que ha continuado la investigación iniciada por su padre sobre la historia de su apellido.

El propio O'Dogherty ha añadido que "no todos los descendientes de emigrantes son tratados igual. Depende de dónde procedan y del color de su piel". El intérprete ha intentado saber quién es, ha buscado de dónde viene y ha acabado descubriendo que es "de todos lados un poco".

El director ha explicado que "quise honrar el trabajo de mi padre. No quería que su labor de investigación quedara en un cajón. Le he dedicado tres años, y me ha acompañado en este viaje Iván Karras".

Un trabajo documental que, a partir de su apellido, "se adentra en los flujos migratorios" y plantea una reflexión sobre un mundo polarizado, con "peligrosas fobias que nacen del desconocimiento".

Álex O'Dogherty se ha adentrado en la obra con su humor habitual, no exento de crítica, y con un planteamiento creativo "muy interesante", que ha explicado durante el diálogo con el público. El coloquio lo ha conducido Carlos Vives.