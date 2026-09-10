El Alto de Velefique (Almería) acoge una nueva edición del International Freeride este fin de semana

Un 'rider' desciende desde el Alto de Velefique. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Alto de Velefique se prepara para acoger desde este viernes la nueva edición del Velefique International Freeride; una prueba que se desarrollará íntegramente en un recorrido de montaña de cuatro kilómetros sobre la carretera AL-3102 y que encadena curvas de herradura con un gran desnivel, por lo que está considerado como uno de los "mejores descensos de Europa" dentro de la disciplina.

El evento se integra en el programa Almería Activa de la Diputación de Almería y se ha consolidado con cada edición como una cita "obligatoria" dentro del calendario de los deportes de inercia, según ha explicado la institución provincial en una nota.

La edición de este año está organizada por el Club Deportivo La Mamola Kite Club y prevé recibir participantes procedentes de distintas comunidades autónomas y de varios países europeos.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que "Velefique se ha ganado un lugar propio en el mapa europeo de los deportes de inercia" por lo que desde la Diputación "seguimos apostando por este tipo de eventos porque unen deporte, naturaleza y dinamización de nuestros municipios de interior".

"No hablamos solo de una prueba deportiva, sino de un escenario único, con un entorno natural que no se encuentra en cualquier parte, y eso es lo que convierte a Velefique en una cita tan especial para los riders que vienen de fuera de nuestra provincia", ha añadido.

El campeonato tendrá formato freeride y reunirá cuatro disciplinas: el longboard o monopatín de velocidad, el street luge o trineo de asfalto, los patines en línea de descenso (Inline DH) y el drift trike o triciclo de derrape. Todas ellas se desarrollarán sobre el mismo trazado, de unos cuatro kilómetros y nivel medio, entre profundos barrancos, torrenteras y ramblas.

Para esta edición se ha optado por recuperar el circuito 'tradicional', un recorrido rápido y en buen estado que la organización ha definido priorizando el ambiente de comunidad, los retos entre participantes y la diversión sobre la exigencia puramente competitiva.

La actividad arranca este jueves con la recepción de participantes y el primer meeting de riders, a las 21,00 horas. El viernes 11 y el sábado 12 se sucederán las bajadas en horario de mañana y tarde, con talleres y fiesta de participantes como colofón de cada jornada.

El domingo 13, último día de competición, las bajadas se prolongarán hasta las 14,30 horas y darán paso a la tradicional paella de clausura, la entrega de premios y la tómbola final. Toda la información sobre inscripciones y desarrollo de la prueba está disponible en alpujarradownhill.com.