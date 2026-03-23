La asociación 'Almería para Todos' celebra dos décadas de apoyo a miles de familias en la provincia

Dos personas bailan durante el acto del XX aniversario de la asociación 'Almería para Todos' en la capital. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Almería para Todos' ha celebrado este lunes su XX aniversario con un acto en la capital en el que Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación han respaldado su trayectoria y han destacado su papel como "motor de integración" y apoyo a miles de familias en la provincia.

El acto, bajo el título '20 años de impacto y acción social', se ha desarrollado en la Terraza del Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), a los pies de la Alcazaba, y ha reunido a representantes institucionales y sociales junto a la presidenta de la entidad, Yaddy González.

Según ha informado la institución provincial en una nota, antes del acto institucional, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; y la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, han mantenido un encuentro de trabajo con el cónsul.

La alcaldesa ha recordado que hace 20 años, un grupo de colombianos y colombianas, "lejos de su tierra pero llenos de coraje, tuvo una visión clara: no solo encontrar un futuro en Almería, sino construirlo juntos, apoyándose mutuamente", y ha añadido que aquella iniciativa se ha convertido en "un refugio, una guía y un motor de integración para miles de personas".

Por su parte, la concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, ha invitado a "celebrar el presente y brindar por el futuro" y ha señalado que la comunidad migrante es "un activo imprescindible para esta provincia".

Además, ha defendido que "una Almería diversa es una Almería más grande, más abierta, más plural y, por lo tanto, infinitamente más rica", y ha afirmado que en la ciudad han encontrado un lugar "para crecer, para formar a vuestras familias y para sumar vuestras fuerzas a las nuestras y hacer de esa fuerza conjunta un motor de progreso y de vida".

Fernández-Pacheco ha puesto en valor la trayectoria del colectivo como "un ejemplo de compromiso, inclusión y apoyo a miles de familias" y ha felicitado a su presidenta por "su liderazgo y su capacidad para tender puentes entre culturas y realidades distintas".

En este sentido, ha resaltado que "la diversidad es una riqueza y la inclusión una práctica diaria que construye una sociedad mejor", y ha agradecido la contribución de quienes han elegido Almería y Andalucía para desarrollar su proyecto de vida.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha señalado que la asociación ha demostrado que la provincia es "una tierra solidaria y acogedora" y ha incidido en que su labor "ha sido y es indispensable" para construir "una tierra más justa e inclusiva con igualdad de oportunidades para todos".

DE RED DE APOYO A REFERENTE DE EMPLEO E INTEGRACIÓN

El XX aniversario coincide con el nombramiento de Yaddy González como una de las diez personas colombianas destacadas en España en 2026, un reconocimiento otorgado por la Embajada de Colombia y el Cuerpo Consular entre una comunidad de más de un millón de compatriotas en el país.

Desde su fundación en 2006, la entidad ha pasado de ser una red de apoyo mutuo a un Punto de Empleo único en Andalucía, con atención a 4.064 familias de distintas nacionalidades y con la formación y el trabajo como ejes de la inclusión en la provincia.

La presidenta de la asociación ha señalado que "hoy somos un puente hacia el empleo para cualquier almeriense que lo necesite" y ha indicado que el acto supone "un compromiso por los próximos 20 años".

Además, ha avanzado la creación de la primera Cooperativa Multiservicios, "un proyecto pionero donde nuestros usuarios dejan de ser demandantes de empleo para convertirse en dueños de su propio destino".