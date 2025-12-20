La Asociación Argar celebra su fiesta de Navidad en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería

Fiesta de Navidad de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería se han unido a la celebración más especial de la Navidad que cada año lleva a cabo la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar) para entregar regalos a los más pequeños "para que vivan estas fechas con mucha ilusión".

Se trata de una cita ya tradicional que la asociación realiza desde el mismo año de su fundación, desde 1995, por lo que en esta edición su fiesta de Navidad ha cumplido 30 años, según han detallado desde la Diputación almeriense en una nota.

En esta ocasión, el evento se ha celebrado en el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz, en una de cuyas salas los más pequeños pudieron disfrutar de una actuación a cargo de Ciencia Divertida y después merendaron.

Lo mejor llegó al final de la jornada con la entrega de regalos a cargo del Rey Melchor, que tuvo que enfrentarse al Grinch para que, finalmente, imperara el espíritu de la Navidad y los más pequeños recibieron sus regalos, explican desde la administración provincial.

La diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha felicitado a la asociación por la celebración de esta cita con la que "festejan la Navidad haciendo partícipe de ella a estos pequeños luchadores, que se van llenos de ilusión y con las pilas bien cargadas para seguir superándose cada día en el ejemplo más valioso de entrega, valentía y coraje que dan a toda la sociedad". "Ellos son nuestros héroes y Argar se convierte en un agente indispensable para el bienestar de estos pequeños y sus familias", ha valorado.

La diputada ha remarcado el "compromiso" de la Diputación con Argar y sus proyectos sociales, y ha aprovechado la ocasión para recordar que "todos los almerienses tenemos la oportunidad de colaborar con ellos y conocer sus proyectos de muchas maneras, como, por ejemplo, visitando su exposición de Playmobil en el Paseo de Almería, o con la compra de su calendario". "Son pequeños gestos que les ayudan a seguir con su trabajo en toda la provincia", ha subrayado la diputada antes de valorar que, "gracias a Argar, Almería es una tierra más justa y solidaria".

Por su parte, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, señalaba que, "en estas fechas tan especiales, queremos acompañar y arropar a las familias de Argar, una asociación que realiza una labor ejemplar y profundamente humana con los niños y niñas con cáncer y sus padres y madres".

"Gracias a su trabajo constante y comprometido, hoy podemos vivir momentos de ilusión como esta fiesta, en la que los Reyes Magos han traído sonrisas y esperanza", ha destacado la edil, quien ha querido dejar claro que "desde el Ayuntamiento de Almería seguiremos colaborando y apoyando iniciativas como ésta, que demuestran que, cuando las instituciones y las asociaciones caminan juntas, se llega mucho más lejos".

EXPOSICIÓN

Por su parte, la presidenta de Argar, Rosa María Onieva, dio las gracias a Diputación y Ayuntamiento por acompañarles en esta jornada "tan especial", y extendió ese agradecimiento a todas las personas que forman parte de la asociación.

La exposición de Argar se puede visitar hasta el próximo 5 de enero en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,30 a 21,00 horas en el Paseo de Almería, 57. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero se podrá visitar en horario de mañana, mientras que los días 25 de diciembre y el 1 de enero el horario será de tarde.

El precio de la entrada es de dos euros, si bien es gratis para los menores de tres años, y por un euro más se puede adquirir una papeleta para un sorteo de un lote de Playmobil valorado en más de 300 euros. También tienen ejemplares de su calendario a la venta por cinco euros.

La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y Provincia, Argar, se fundó en febrero de 1995 con el objetivo de "la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias".

En 2013 recibió la Medalla de Oro a lo Social del Día de la Provincia y, desde ese mismo año, forma parte del Consejo Provincial de Familia. En la actualidad, la asociación la integran más de 200 familias a las que ofrece atención social y psicológica, casa de acogida para familias desplazadas o apoyo escolar, entre otros.