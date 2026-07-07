Beires (Almería) rememorará su legado con la XIII Velada Minera el próximo 11 de julio

Presentación de la XIII Velada Minera de Beires (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio almeriense de Beirés celebrará el próximo 11 de julio la XIII Velada Minera, en la que la tradición, la cultura y la historia local del pueblo se aunarán a través de una programa de actividades para distintas edades que seguirán a una ruta con la que la localidad se convertirá en un museo abierto.

Así lo han manifestado en una nota la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, y la alcaldesa de Beires, Carmen González, quienes han dado a conocer los detalles de esta iniciativa con la que se persigue recordar el pasado minero de Beires.

González ha explicado que la jornada arrancará por la mañana con actividades familiares, como una 'gymkana' infantil para descubrir la historia local a través del museo abierto del pueblo y un taller de abanicos artesanal.

La tarde y la noche tomarán un cariz cultural y festivo que llenará de vida las distintas plazas del municipio: el flamenco será el gran protagonista con la doble actuación del cantaor Zarrita, quien estará acompañado por la bailaora Maite Beltrán, para dar paso después al público joven en la plaza del pueblo con el concierto de Los Lagartos y una sesión de dj.

"Estoy segura de que este año va a ser un gran éxito", ha señalado la regidora tras agradecer el apoyo "incondicional" de la Diputación y trasladar su invitación "unánime" a toda la provincia participar en esta velada.

Este proyecto de dinamización cultural y turística busca la recuperación histórica del pasado minero que marcó la economía local, así como la divulgación mediante una velada en la que se profundiza en oficios, herramientas y formas de vida vinculadas a los mineros.

Así, se pretende promocionar y dar a conocer el municipio de Beires y su pasado minero; rememorar, defender y divulgar su patrimonio histórico y cultural ligado a la minería; mostrar el pasado minero que marcó la historia de la provincia; y promover las tradiciones y cultura de Beires.

Morales ha asegurado que esta cita "demuestra el compromiso de Beires con la conservación y divulgación de una parte esencial de nuestra historia a través de una actividad que, durante siglos, fue uno de los grandes motores económicos y sociales de la provincia".

"Enhorabuena al Ayuntamiento y a su alcaldesa por el esfuerzo y la ilusión con los que trabajan para mantener viva esta memoria colectiva. La minería modeló nuestro territorio y dejó un importante legado patrimonial, cultural y humano que todavía hoy forma parte de nuestra identidad", ha reconocido la diputada provincial.

Para Morales, este tipo de iniciativas "ponen de manifiesto que la cultura también es una herramienta para dinamizar nuestros municipios del interior y garantizan que todos los almerienses, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades de disfrutar de una programación de calidad".