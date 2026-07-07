La Junta impulsará "de manera inmediata" trabajos técnicos y administrativos para restaurar el Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha manifestado que desde la Junta van a "impulsar de manera inmediata" los trabajos técnicos y administrativos para "hacer posible la restauración ambiental" del paraje protegido de El Algarrobico en Carboneras (Almería) una vez que el Ayuntamiento ha aprobado la revisión de oficio de la licencia de obras del inmueble para su nulidad.

"Entramos en una fase en la que la colaboración entre las administraciones públicas y, sobre todo, la colaboración con el Gobierno de España será fundamental para culminar ese objetivo compartido: recuperar plenamente este entorno natural", ha manifestado la responsable de la Junta en unas declaraciones remitidas a Europa Press.

Con ello, ha valorado la actuación del Pleno de Carboneras que, con una mayoría absoluta de ocho votos, ha dado cumplimiento al mandato judicial del TSJA para culminar el expediente de revisión de la licencia de obras que se concedió a la promotora Azata del Sol en 2003 después de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) emitiera una dictamen favorable a su propuesta.

"Hoy se pone fin al largo recorrido jurídico de El Algarrobico y se hace con la hoja de ruta que este gobierno siempre, siempre ha defendido, que es la declaración de la nulidad de la licencia", ha añadido la titular en funciones de Artículación del Territorio, para quien esta es "la vía más sólida y eficaz para lograr la demolición del hotel".