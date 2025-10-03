Benahadux (Almería) acoge este sábado el III Encuentro Nacional de Plectro con agrupaciones de Jaén y Granada

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Benahadux (Almería) ultima los detalles para celebrar este sábado el III Encuentro Nacional de Música de Plectro, que contará con la participación de tres formaciones "de alto nivel": el Coro y Orquesta de Plectro Hadira de Jaén; la Rondalla Accitana de Guadix (Granada); y la anfitriona Agrupación de Cuerda Española Benahadux-Bayyana.

Esta cita busca "fomentar y poner en valor la música de cuerda española (pulso y púa) como parte fundamental del patrimonio cultural, atrayendo a la provincia a formaciones de prestigio nacional", según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota.

El concierto tendrá lugar a partir de las 19,30 horas en Benahadux, donde se ofrecerá a los aficionados la posibilidad de disfrutar de orquestas de pulso y púa "de gran calidad".

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Almudena Morales, ha subrayado que este encuentro pone de relieve "la inquietud de Almería y de los almerienses por las más variadas disciplinas musicales", sentido en el que ha celebrado que "durante un día, nuestra provincia será referente nacional de una muestra única de música".

"Quiero agradecer a la alcaldesa, Noelia Damián de Benahadux, por esta iniciativa, y a Germán Alonso, presidente de la Asociación de Plectro. Invito a todos los almerienses a que este próximo sábado se acerquen a Benahadux y disfruten de una música única", ha añadido la diputada provincial.

Por su parte, la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha animado a asistir a este evento para disfrutar de un tipo de música que "a veces cuesta encontrar en algunos sitios". "Es una música muy bonita, muy agradable y seguro que a todo el que vaya le va a gustar", ha dicho.

Desde la perspectiva de los promotores, Germán Alonso, director musical de la agrupación local, ha recalcado la singularidad del evento: "Cumplimos la tercera ocasión en la que hacemos este encuentro nacional, un hecho realmente insólito en esta provincia, pues es el único encuentro de este tipo que se ha hecho hasta el momento", ha manifestado.

"La labor que estamos cumpliendo es la de la difusión y, sobre todo, la conservación de nuestro patrimonio: mantener y darle visibilidad a nuestro patrimonio cultural y musical", ha añadido Alonso.