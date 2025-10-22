Cáritas inaugura el nuevo centro de acogida 'Mambré, calor y café' para personas sin hogar en Almería

Representantes institucionales junto al obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, durante la inauguración del nuevo centro ‘Mambré, calor y café’ de Cáritas Diocesana de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Almería ha inaugurado este miércoles el nuevo centro 'Mambré, calor y café', en su sede de la calle Alcalde Muñoz número 16, un espacio destinado a atender de forma integral a personas en situación de sin hogar en la provincia.

El principal objetivo es "mejorar la calidad de vida de los participantes que acuden a Cáritas Almería mediante la acogida, planes de inserción y cobertura de necesidades básicas, como alimentos y ropa", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Con la puesta en marcha de 'Mambré, calor y café', Cáritas refuerza su compromiso con la "promoción de la dignidad y la inclusión social" de las personas que afrontan esta situación.

Gracias a las instalaciones de este nuevo centro, se podrá "ofrecer un mejor servicio de acogida y primera atención", con entrevistas individuales, un diagnóstico de la situación personal y la elaboración del plan personalizado de inserción. Todo ello acompañado de un servicio de desayuno, ropa limpia, calzado, productos de higiene y ducha.

El vicepresidente de la Diputación Almería Ángel Escobar ha felicitado a Cáritas y a la Diócesis de Almería por "este maravilloso proyecto que representa mucho más que una obra o un edificio".

"Se trata de una estructura cuyos pilares se han fraguado con la solidaridad, la generosidad y el compromiso con la sociedad almeriense, con el objetivo de dignificar la condición humana", ha subrayado Escobar.

Además, ha destacado la "importancia de la cooperación institucional para combatir la exclusión social". En este sentido, ha señalado que "a lo largo de la vida todos podemos encontrarnos con dificultades: problemas de vivienda, de empleo o circunstancias que pueden conducir a la exclusión. Pero la lucha contra esa exclusión no puede ser una opción; tiene que ser una obligación de todas las administraciones".

El vicepresidente provincial ha reiterado el compromiso de la Diputación con las entidades sociales y ha aseverado que "solo desde el trabajo conjunto conseguiremos una Almería más solidaria, más igualitaria y, por supuesto, más humana".

Por su parte, la directora de Cáritas Almería, María del Carmen Torres, ha resaltado que "el objetivo es que sea un espacio cálido, abierto y humano; donde puedan comenzar de nuevo quienes más lo necesitan".

Torres ha expresado que "nada hubiese sido posible sin el apoyo del Obispado de Almería, de la hermandad del Cristo de la Escucha; así como de Arquia, Selae y Naturgy. Gracias por creer en este proyecto, por querer seguir haciendo de Almería un lugar más acogedor".

El delegado episcopal de Cáritas Almería, Juan Antonio Plaza, ha señalado que "es una alegría poder bendecir e inaugurar 'Mambré, calor y café'. Desde su concepción fue pensado para ayudar a los más pobres. Hemos tenido todo un proceso de más de diez años hasta llegar hasta aquí".

Además, ha destacado la labor de los voluntarios: "Gracias a todos los voluntarios que nos han acompañado en el camino. ¡Qué sería de la acción caritativa de la Iglesia sin vosotros!". Plaza ha precisado que "no será un centro de pernocta, ya que no disponemos de suficientes recursos económicos. Para ello sería necesaria una gran inversión económica".

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha puesto en valor "la colaboración entre la Administración y el Tercer Sector como la piedra angular que sirve para construir una red de seguridad social fuerte y humana y para que nadie se quede atrás en el camino".

Por este motivo, ha destacado "la importancia de las ayudas y del compromiso del Gobierno con entidades como Cáritas Almería que hacen realidad proyectos de la envergadura de este centro de acogida para apoyar a las personas más desfavorecidas y que precisan de este tipo de recursos".

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha indicado que "desde la Junta nos sentimos orgullosos y privilegiados de poder participar en este acto y queremos dar la enhorabuena a Cáritas, que tanto trabaja por las personas vulnerables de Almería, de Andalucía y de España, y en este caso con un programa que atiende a los más vulnerables, como son las personas sin hogar".

Además, la concejala de Economía, Innovación y Contratación del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara, ha destacado que "no se trata solo de la apertura de un espacio, sino de la materialización del compromiso con la dignidad humana". En este sentido, ha subrayado que "Cáritas es un faro de esperanza para quienes más lo necesitan" y que "es un pilar fundamental de nuestra sociedad".

"Una sociedad se mide por cómo se trata a sus miembros más vulnerables. Hoy y siempre elijamos la inclusión y la solidaridad", ha añadido la edil almeriense.

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha bendecido el centro 'Mambré, calor y café', en un acto que ha incluido una visita guiada por las instalaciones para conocer el espacio, su funcionamiento y los planes de futuro.