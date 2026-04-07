La carrera solidaria 'Ruta 091' se celebra el 24 de mayo en Almería a beneficio de la Asociación Aspaym

Presentación de la carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha presentado en Almería una nueva edición de la carrera solidaria 'Ruta 091', una iniciativa deportiva y benéfica que se celebrará el próximo 24 de mayo en el entorno del Centro Comercial Torrecárdenas y cuya recaudación se destinará a la Asociación Aspaym, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas.

El evento refuerza el "compromiso de la institución con la sociedad almeriense" a través de la promoción de hábitos saludables y valores solidarios, según ha destacado la Diputación Provincial en una nota.

La prueba comenzará a las 10,30 horas, con salida y llegada en el parking del Centro Comercial Torrecárdenas. Contará con aproximadamente 700 dorsales, ampliables en función de la demanda, así como con distintas modalidades: carrera senior de siete kilómetros, pruebas infantiles adaptadas a diferentes edades y modalidad inclusiva.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de la plataforma digital 'cruzandolameta.com'. La jornada incluirá, además de la competición deportiva, una amplia programación paralela con exhibiciones de medios policiales, actividades infantiles, sorteos, premios y avituallamiento especial.

Durante el acto de presentación, que ha contado con la participación del comisario provincial de Almería, Antonio María Delgado de los Reyes, la diputada provincial de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha subrayado el carácter solidario de la prueba y ha señalado que se trata de una carrera que "fomenta el hábito saludable en familia".

Asimismo, ha valorado la imagen del cartel de esta edición, ambientado en el enclave cinematográfico Oasys Minihollywood, con la que se proyecta la prueba a nivel internacional.

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha manifestado que esta prueba "vuelve a demostrar su compromiso con Almería como 'Ciudad Activa'", una iniciativa que "promueve valores como la seguridad, la solidaridad, la inclusión y la salud, al tiempo que consolida a la ciudad como referente en la práctica deportiva al aire libre".

EL DEPORTE COMO "HERRAMIENTA DE COHESIÓN SOCIAL"

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre Chicote, ha incidido en que la Ruta 091 "constituye un ejemplo claro de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de cohesión social".

En este sentido, ha destacado la colaboración institucional y ha agradecido el compromiso de la Policía Nacional con la inclusión social y el apoyo a colectivos vulnerables como Aspaym.

La carrera Ruta 091 es una iniciativa consolidada de la Policía Nacional que se celebra de forma ininterrumpida desde 2018 en distintas provincias españolas para promover la cohesión social, la cultura policial, la vida saludable y el acercamiento entre la institución y la ciudadanía.

El evento cuenta con la colaboración institucional de la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería, así como con el patrocinio principal de Banco Santander y Mupol.

A nivel local, participan entidades como el Centro Comercial Torrecárdenas, Briseis, Grupo Control, Agroponiente, Michelin, Vithas, Unión Deportiva Almería, Asesoría Beltrán, Oasys Minihollywood, 'Cadena SER', 'La Voz de Almería', 'Canal Sur', el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y 'Postureo Almería'.