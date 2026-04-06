Las compras de Mercadona a proveedores cántabros alcanzaron los 500 millones de euros en 2025

Proveedor Vega Pelayo - MERCADONA

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las compras de Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, a proveedores cántabros alcanzaron los 500 millones de euros en 2025.

Así lo ha informado este lunes la compañía, que ha seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora; un modelo basado "en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo" y que tiene como objetivo que "todos los eslabones de la cadena salgan ganando", ha señalado.

En el caso de Cantabria, la compañía colaboraba al cierre del pasado año con más de 130 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de 500 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto --especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer "un surtido de calidad contundente" que responda a las expectativas de sus 'Jefes' (como internamente denomina a los clientes)-- figuran las 1.345 toneladas de mantecadas y sobaos adquiridas en la campaña de 2025 al proveedor Vega Pelayo o las 26.400 toneladas de quesos al proveedor Lafuente, cifras que reflejan la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario cántabro.

La inversión de Mercadona en Cantabria también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 8,7 millones de euros, destinados a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer.

En este sentido, destaca la apertura de un nuevo supermercado en el parque empresarial de Marina-Medio Cudeyo, que dispone, además, de oficinas con formato de espacios abiertos que fomentan la colaboración, la creatividad y el intercambio de conocimientos entre los directivos de la compañía.

De este modo, a cierre de 2025, Mercadona contaba con trece supermercados en Cantabria, todos ellos con el modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8) y la sección Listo para Comer; y doce de ellos disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona dispone de una plantilla compuesta por más de 800 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de cuatro años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Asimismo, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 162 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las entidades sociales con las que colabora diariamente en Cantabria, lo que equivale a más de 2.697 carros de la compra.

CRECIMIENTO COMPARTIDO

En todo el país, Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable.

De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español (Oleoestepa, Oro Bailén, Maeva, Jaencoop, Mercaóleo y Almazaras de la Subbética) al igual que todos los cítricos en temporada.

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras.

En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que al año anterior.