Irán anuncia dos semanas de "paso seguro" por el estrecho de Ormuz aunque coordinado con sus Fuerzas Armadas

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz. Archivo - -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", ha anunciado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.

Con idéntico tono al adoptado por el mandatario estadounidense, Teherán ha presentado su decisión de que "si cesan los ataques contra Irán" sus "poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas" en la región, como una "respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif", quien ha solicitado este mismo martes al mandatario estadounidense que extienda por dos semanas su ultimátum.

En esa misma línea, el mandatario pakistaní ha instado a Teherán a reabrir por el mismo periodo de tiempo el estrecho de Ormuz, que permanecía bloqueado como represalia por la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero.