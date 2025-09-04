El Certamen Nacional de Series de Televisión del Fical abre su convocatoria hasta el 15 de octubre

Archivo - Celebración de una de las mesas redondas de Fical (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El V Certamen Nacional de Series de Televisión que se engloba en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha abierto hasta el próximo 15 de octubre el plazo para la recepción de trabajos que deseen concurrir a esta sección competitiva con la que se reparten 42.000 euros en premios.

Entre otras categorías, este año se decidirá además un premio a la serie más popular, el cual se decidirá mediante el voto de los participantes en la aplicación móvil o la web del festival entre las producciones candidatas a mejor serie de todas las categorías, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

En este certamen podrán participar todas aquellas series españolas, producidas por cadenas de televisión, plataformas o productoras independientes, entre otras. Se considerarán series españolas las realizadas por una productora española o aquellas cuyo 'showrunner' o director sean de nacionalidad española o con residencia en territorio español.

Cada participante podrá presentar el número de producciones que desee. Cada producción presentada a concurso deberá ser enviada de forma individual de acuerdo a las formas de inscripción que se reflejan en las bases. La fecha de producción o su estreno comercial en una cadena de televisión española o en una plataforma deberá ser posterior al 1 de septiembre de 2024.

En el caso de ser una serie producida por varias cadenas o plataformas, entrará dentro de estos plazos aquellas que su estreno último haya sido a partir de dicha fecha, aunque haya podido ser estrenada anteriormente en otras, siempre y cuando no se haya presentado anteriormente al certamen. No podrán concursar series que ya hayan participado en la anterior edición, salvo que se trate de temporadas diferentes a la presentada.

La diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha valorado este certamen de Fical porque "con él abrimos nuestro festival a la calidad y gran variedad de series que produce el audiovisual español convirtiéndonos en el primero que cuenta con secciones competitivas de máximo nivel en los tres principales formatos: cortos, largos y series".

Entre los distintos galardones, se elegirá la mejor serie de comedia, mejor serie dramática, mejor miniserie y mejor serie diaria. También se galardonará la labor de 'showrunners', actrices y actores, con dotaciones de entre 8.000 y 3.000 euros. Las bases de este certamen se pueden consultar en https://www.festivaldealmeria.com/informacion/series-tv.