La 'cocina verde' vivirá un gran evento el 9 de mayo en Almería con la celebración de 'Vrutal'

Presentación de 'Vrutal'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de Almería se convertirá el próximo 9 de mayo en un escaparate de la gastronomía 'verde' y la innovación agrícola a través de 'Vrutal', un evento que contará con demostraciones de cocina en directo, talleres y la creación de un pionero 'paseo de la gastronomía' en el entorno del Mercado Central.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Almería y Acolor Agencia, nace como la versión "popular, abierta y experiencial" del consolidado festival gastronómico 'Vestial', según ha informado la Diputación en una nota.

El gerente de Acolor Agencia, David Baños, ha manifestado que este será un evento en el que "la ciudadanía participa, prueba, aprende y se reconoce", lo que lo convierte en un acto hermano de 'Vestial'.

Así, esta celebración pretende "acercar la agricultura a todas las edades, priorizando las frutas y hortalizas nacidas de un territorio como Almería y lo hace desde la gastronomía verde "porque es el lenguaje que mejor conecta origen, salud, creatividad y futuro".

Durante el acto, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha subrayado que 'Vrutal' "no es una feria ni un festival: es una experiencia colectiva que abre la gastronomía y la agricultura a toda la ciudadanía".

La regidora ha destacado que el evento ocupará "espacios estratégicos del corazón de la ciudad" como el Paseo de Almería, Puerta Purchena, el propio Mercado Central, la Casa de las Mariposas y Espacio Sabores Almería, que se convertirán "en un recorrido sensorial con 'showcookings', talleres infantiles, música, degustaciones, experiencias inmersivas y los 'Vrutal KS'".

Vázquez ha afirmado además que "queremos que los niños jueguen con tomates, que los chefs cocinen con ciencia y que los productores brillen como artistas", destacando "el potencial del evento para reforzar el orgullo agrícola y proyectar internacionalmente una imagen renovada de Almería como capital de la gastronomía vegetal".

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado la importancia de "seguir impulsando iniciativas que conecten gastronomía, agricultura y promoción territorial" ya que este tipo de proyectos "refuerzan la identidad provincial y proyectan hacia fuera la excelencia de nuestros productos".

El gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, también ha intervenido para valorar el papel del sector hortofrutícola. "'Vrutal' representa fielmente la esencia de la agricultura almeriense: producto fresco, sostenibilidad real, consumo saludable y una gastronomía verde que empieza en nuestros invernaderos", ha dicho.

Los cocineros almerienses que ya participaron en el Congreso 'Vestial' aportarán su trabajo en esta primera edición de 'Vrutal', que incluirá diversas acciones distribuidas por el centro de la ciudad con cocina en directo en Puerta Purchena, un concurso de cocina verde en el Mercado Central, la instalación de invernaderos solares y huertos vegetales en el Paseo de Almería con zonas expositivas, degustaciones y talleres infantiles, y música en directo.

Además, se han creado los premios 'Almería es 'Vrutal' 2026' y se programarán las denominadas charlas 'Vrutal KS', donde expertos del ámbito agrícola, gastronómico y científico compartirán conocimiento e innovación.

PASEO DE LA GASTRONOMÍA

El evento incluye como propuesta la creación de un Paseo de la Gastronomía; un proyecto "pionero" en España que se ubicará en el entorno del Mercado Central y que rendirá homenaje a grandes nombres de la cocina vegetal que participen en 'Vrutal' y 'Vestial'.

Según la alcaldesa, "será un símbolo permanente de nuestra apuesta por la gastronomía verde". Tanto los responsables del Ayuntamiento de Almería y como de Acolor Agencia han destacado que 'Vrutal' nace "con vocación de continuidad, celebrándose en los años alternos al Congreso Internacional de Gastronomía Verde, 'Vestial', para garantizar que Almería mantenga cada año un hito gastronómico de relevancia internacional".