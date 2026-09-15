La Devoción a la Virgen del Socorro de Tíjola recibe el Escudo de Oro de la Diputación de Almería

Entrega del Escudo de Oro de la Diputación de Almería a la Devoción a la Virgen del Socorro de Tíjola. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

TÍJOLA (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La Devoción a la Virgen del Socorro de Tíjola ha recibido este mediodía la Escudo de Oro de la Diputación de Almería en un acto solemne que ha tenido tras la procesión y una misa en honor a la patrona de este municipio del Valle del Almanzora.

El presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, ha asistido a este acto acompañado del diputado provincial y el alcalde tijoleño, José Juan Martínez, y el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen del Socorro, Miguel Ángel Pozo, según ha indicado la institución provincial en una nota.

En el acto, celebrado en la iglesia parroquial de Santa María de Tíjola y en el que también se ha hecho entrega del pergamino, se ha dado cuenta de "la capacidad de una devoción con la que Tíjola ha demostrado su capacidad para cuidar y mantener vivas sus raíces de generación en generación".

Durante su discurso, el presidente de la Diputación ha dado la enhorabuena a los vecinos por el 450 aniversario del patronazgo de la Virgen del Socorro sobre Tíjola. En este sentido, ha destacado que se trata del patronazgo "más antiguo documentado en la provincia", el cual "durante todo este tiempo ha sido fuente de esperanza para tijoleños y almerienses".

García Alcaina ha explicado que el Escudo de Oro es el reconocimiento más importante que otorga la Diputación de Almería, "reservado para aquellas personas y entidades que dedican su labor a mejorar el bienestar en la provincia".

Con la entrega de esta insignia se simboliza el afecto de toda Almería hacia la hermandad y se reconoce su trabajo social y espiritual continuado durante 425 años, ya que la primera prueba documental de su existencia se remonta a 1601. "Vuestro compromiso no se limita a fechas señaladas: se vive los 365 días del año", ha enfatizado el presidente.

Asimismo, ha resaltado que este Escudo de Oro "no solo se entrega a la fe y la religiosidad popular" sino también "a la identidad de un pueblo, a nuestras raíces y tradiciones" y "a los valores cristianos que sustentan la sociedad". En este sentido, ha recordado que "esta advocación trasciende las fronteras de Tíjola, consolidándose como un referente para el Valle del Almanzora y como un símbolo de unidad patrimonial, artística y religiosa para todos los almerienses".

En su intervención, García Alcaina también ha valorado "cómo esta devoción logró sobrevivir a la etapa más oscura de su historia durante la Guerra Civil, momento en el que la imagen fue destruida, pero que gracias al inmenso amor y fervor del pueblo tijoleño pudo volver a resurgir".

Por su parte, el alcalde de Tíjola ha incidido en el 450 aniversario del patronazgo, que ha motivado la concesión del Escudo de Oro de la provincia. "Hace 450 años que nuestra Virgen fue proclamada abogada y socorro. Desde entonces nos ha protegido y todos los tijoleños acudimos a ella para mostrarle nuestras alegrías, nuestras penas y nuestros momentos más importantes", ha asegurado.

Para el primer edil, este escudo" no es solamente una distinción, sino un reconocimiento a todo un pueblo, a nuestros mayores, a nuestros antepasados y a todas esas generaciones que, durante siglos, han mantenido viva la devoción por nuestra patrona".

Por su parte, el hermano mayor ha agradecido esta distinción a su "madre y patrona" y ha destacado que la concesión del Escudo de Oro "viene a enriquecer su patrimonio y a engrandecer sus 450 años de historia".

Durante su intervención, Pozo ha remarcado la "singularidad" de esta imagen tijoleña, que "es la única advocación del Socorro que ha perdurado a través de los siglos".

El acto ha contado también con corporación tijoleña, la vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales, representantes de la Junta de Andalucía y otras autoridades civiles y militares.