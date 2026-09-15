La Diputación de Almería acerca el jazz a once municipios con conciertos y encuentros musicales

Presentación del circuito de jazz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería va a acercar el jazz a once municipios a través de conciertos, encuentros musicales y actividades didácticas con artistas locales, andaluces e internacionales mediante una nueva edición del Circuito Provincial de Jazz y el proyecto 'Ilusionando con el Jazz'.

El Circuito Provincial de Jazz contempla siete conciertos de los que ya se han celebrado dos, en Gádor y Serón, mientras que el resto tendrán lugar en Carboneras, Abrucena, Abla, Paterna del Río y Laujar de Andarax.

Asimismo, según ha detallado la Diputación en una nota, la iniciativa 'Ilusionando con el Jazz' se va a celebrar en Vélez Rubio, Tíjola, Alhama de Almería y Macael, con conciertos didácticos y encuentros entre músicos vinculados a las bandas y artistas experimentados en este género.

El Circuito Provincial de Jazz reúne en esta edición estilos y artistas muy diferentes, con una programación en la que confluyen el jazz, el flamenco, la música clásica, el soul, el fado o el góspel.

El pianista y compositor Andrés Barrios ha sido uno de los protagonistas de la programación con su actuación en Gádor. El músico combina flamenco, jazz y música clásica y cuenta con una amplia trayectoria internacional. En 2025 fue nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Flamenco y este año ha publicado su nuevo trabajo, 'Marea Viva'.

También forma parte del circuito Antonio Lizana, uno de los representantes más reconocidos del flamenco jazz, que ha llevado su música a más de treinta países y que actuó en Serón acompañado por su formación.

El talento almeriense cobra especial protagonismo con Mar Tiago y José Luis Jaén, ganadores ambos del programa 'Tierra de Talento' de Canal Sur. Ambos compartirán escenario en Carboneras, Abrucena y Paterna del Río con una propuesta que acerca el jazz al público a través de canciones y estilos reconocibles. Mar Tiago fusiona flamenco, jazz, soul y fado, mientras que José Luis Jaén destaca por una potente voz y una interpretación que incorpora matices jazzísticos al bolero.

El Coro Góspel Clasijazz completará este apartado con actuaciones en Abla y Laujar de Andarax. La formación, integrada por cantantes almerienses y dirigida por Noemí Pérez, ofrece una propuesta marcada por la experiencia de su directora durante más de una década en Nueva York y por la fusión entre el góspel, el jazz y diferentes influencias musicales.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS

La segunda vertiente de la programación apuesta especialmente por la difusión, el aprendizaje y el intercambio musical. 'Ilusionando con el Jazz' busca fortalecer los vínculos entre las agrupaciones musicales del territorio, despertar nuevas inquietudes artísticas y acercar este género al ámbito rural.

La iniciativa comenzará con dos conciertos didácticos protagonizados por el Coro Góspel Clasijazz y Noemí Pérez en Vélez Rubio y Tíjola. Estas actividades permitirán al público acercarse a una música procedente de Norteamérica, conocer sus ritmos y armonías y descubrir algunas de las características propias del góspel.

Además, el programa incluye dos encuentros jazzísticos concebidos como espacios de convivencia e intercambio entre músicos procedentes de la tradición bandística y artistas con experiencia en el jazz. El primero se celebrará en Alhama de Almería con Big Bandarax, proyecto nacido en 2015 en el seno de la Asociación Musical de Gádor y apoyado desde sus inicios por Clasijazz. La formación ha participado en festivales nacionales e internacionales y se ha consolidado como una de las propuestas jóvenes vinculadas al jazz almeriense.

Macael acogerá un encuentro con los Combos de Clasijazz, formaciones en las que participan músicos procedentes de bandas de música de la provincia y que ejemplifican la conexión entre la tradición musical de los pueblos almerienses y nuevos lenguajes como el jazz.

UNA INICIATIVA "CONSOLIDADA"

La diputada provincial María del Mar López ha destacado la consolidación de una iniciativa que cada año permite que este género llegue a nuevos públicos en diferentes puntos de la provincia. "Son once los municipios que apuestan por este ciclo. Ya se han celebrado las citas de Serón y Gádor y estoy convencida de que, como en años anteriores, va a ser todo un éxito en los nueve municipios restantes", ha afirmado.

En este sentido, la diputada ha animado "a todos los almerienses y a quienes nos visitan a participar y disfrutar de estos extraordinarios encuentros", que permiten ampliar y diversificar la oferta cultural que reciben los municipios de la provincia.

El fundador de Clasijazz, Pablo Mazuecos, ha agradecido el respaldo de la Diputación Provincial y ha puesto de relieve la trayectoria alcanzada por un programa que celebra ya quince años acercando el jazz y las músicas modernas a los municipios.

Mazuecos ha recordado que "este ciclo fue pionero en España en llevar estas músicas a la provincia" y ha incidido especialmente en la semilla que la iniciativa ha dejado entre los músicos más jóvenes.

"Fruto de estos circuitos provinciales y de 'Ilusionando con el Jazz' han salido jóvenes que están estudiando y terminando sus carreras en Ámsterdam, Rotterdam y otros lugares. Ha sembrado una semilla entre nuestros jóvenes e incluso ha servido para que otras provincias desarrollen iniciativas similares", ha explicado.

Además, ha señalado que la edición de este año "ha empezado muy fuerte", con una programación en la que conviven "artistas locales, andaluces e internacionales".

Por su parte, la directora del Coro Góspel Clasijazz, Noemí Pérez, ha puesto el acento en el carácter participativo de las propuestas que protagonizará el Coro Góspel Clasijazz dentro del circuito y de 'Ilusionando con el Jazz'.

"Vamos a vivir una experiencia en comunidad y a llevar la música en comunidad, como es un coro. Tendremos conciertos didácticos y también conciertos en diferentes iglesias", ha explicado. Pérez ha señalado que las actuaciones llevarán al coro hasta Laujar de Andarax y Abla, mientras que los conciertos didácticos permitirán crear "momentos muy especiales en comunidad" también en Tíjola y Vélez Rubio.