La Diputación de Almería y Adra destinan más de 1,7 millones a ampliar y mejorar el Complejo Deportivo Miramar

Archivo - El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, durante el encuentro para abordar la ampliación del Complejo Deportivo Miramar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Adra han destinado 1.716.499 euros a la ampliación y mejora del Complejo Deportivo Miramar, una actuación que incluye la construcción de una pista de fútbol 7 y dos pistas de pádel, una de ellas cubierta, además de la reforma de vestuarios, una cafetería y otras mejoras en las instalaciones.

Las obras comenzaron en noviembre de 2025, se encuentran en su recta final y tienen como objetivo que los vecinos puedan disfrutar del complejo renovado antes de que termine este año, según ha informado la institución provincial en una nota.

El proyecto, aprobado en Junta de Gobierno el pasado 29 de junio, cuenta con financiación conjunta de ambas administraciones. El Ayuntamiento de Adra aporta 916.499 euros, mientras que la Diputación contribuye con 800.000 euros, de los que 100.000 euros se aportaron en 2025 y 700.000 euros corresponden a 2026.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, han mantenido un encuentro para repasar el estado de ejecución de los trabajos que se desarrollan en el recinto.

"Hoy nos reunimos con el alcalde para conocer los cambios que está experimentando el Complejo Deportivo Miramar Adra", ha señalado el presidente provincial, quien ha subrayado que "una vez finalizadas las inversiones, que superan 1,7 millones de euros, los abderitanos van a contar con unas de las mejores instalaciones deportivas tanto de la provincia como de Almería".

García Alcaina ha destacado además el impulso del alcalde al proyecto y ha asegurado que "desde la Diputación vamos a estar siempre al lado de los abderitanos para que tengan más y mejores servicios". Asimismo, ha definido la actuación como "una obra fundamental para el deporte base del municipio y, sobre todo, para el fomento del deporte entre todos los abderitanos".

Por su parte, el alcalde de Adra ha agradecido la colaboración de la institución provincial. "Quiero agradecer a la Diputación Provincial, y en la persona de su presidente, José Antonio, la ayuda y colaboración que ha tenido con Adra para el Complejo Miramar. Es una actuación importante para todos los abderitanos; hacer obras de tal envergadura sería imposible si no fuera por la colaboración entre Administraciones", ha afirmado.

El regidor ha detallado que en esta primera fase se ha conseguido "reformar casi en su integridad la parte norte" y ha añadido que contará con "un nuevo bar con terraza para que puedan disfrutar todos los deportistas y vecinos que quieran visitar estas instalaciones".

La intervención también alcanza la zona sur del complejo. "Se ha renovado por completo la luminaria de la pista cubierta y la pista exterior y los vestuarios se han reformado en su integridad", ha explicado el alcalde.

La cafetería proyectada estará destinada a fomentar el binomio turismo-deporte. La actuación se completa con zonas de sombra, la renovación de vallados perimetrales y la creación de itinerarios totalmente accesibles.