. La Diputación de Almería aprueba inicialmente su presupuesto para 2023 con los votos a favor de PP y Cs

ALMERÍA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado inicialmente los presupuestos de la institución provincial para 2023, que ascienden a 255 millones de euros, con el voto a favor del equipo de gobierno (PP), al que se ha unido el del diputado provincial de Cs, Rafael Burgos, toda vez que la bancada socialista ha votado en contra de las cuentas, ante las que Vox se ha abstenido, al considerar no se han cumplido los compromisos de años anteriores y de que existe un desequilibrio en cuanto a las inversiones en municipios en función del signo político de cada ayuntamiento.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha lamentado al final del debate no haber conseguido "convencer" a la bancada socialista para que apoyaran o se abstuvieran en la votación, por lo que ha expresado su afán por seguir dialogando de cara al próximo año y conseguir llegar a un acuerdo "en el próximo presupuesto que estoy convencido hará el PP", ha dicho.

Durante el debate, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, ha defendido el "gran presupuesto" diseñado bajo el diálogo con el resto de grupos pese a que el PP cuenta con mayoría absoluta frente a las críticas en cuanto a la ejecución presupuestaria de ejercicios anteriores hechas principalmente desde Vox y PSOE, donde se ha afeado la "arbitrariedad" con la que se ha llevado a cabo las inversiones.

Al respecto, Giménez ha afirmado que desde la Diputación se ha invertido "a partir de las necesidades que se tenían" en cada uno de los municipios, lo que según sus cálculos, ha dado lugar a inversiones de "3,01 euros por habitante en los municipios gobernados por el PSOE frente a los 1,6 euros por habitante que hemos invertido en municipios gobernados por el PP". "Esto va más allá de las cuestiones ideológicas, aquí se han hecho inversiones", ha insistido.

"Lo pueden dividir por cabezas, por vacas o lo que quieran, pero el dato es falso y se le da más dinero a municipios del PP que gobernados por el PSOE", le ha contestado el portavoz del PSOE en la Diputación, Juan Manuel Ruiz del Real, quien ha afirmado a partir del análisis del presupuesto que "hay muchas más asistencias y de mayor importe en municipios gobernados por el PP", de manera que el cálculo expresado por Giménez es consecuencia de "maquillar" las cifras. "Es verdad que Roquetas y Adra son más grandes que Terque y que Fondón", ha apostillado.

Con ello, ha acusado al equipo de gobierno de emplear criterios de "discrecionalidad política" a la hora de llevar las inversiones a municipios gobernados por el PP "o que van a ser del PP", en referencia a los 'fichajes' de alcaldes de Cs efectuados por los populares de cara a las elecciones municipales de 2023; una cuestión ante la que Giménez ha ironizado e incluso levantado las risas de algunos diputados provinciales.

"Tenga cuidado porque hemos dado 70.000 euros al Ayuntamiento de Padules (PSOE) y a lo mejor para el próximo Pleno el señor Gutiérrez está a la derecha de la bancada de este pleno", ha dicho en respuesta a las palabras del portavoz socialista, el cual ha incidido en que de los dos millones en asistencias directas a municipios "1,6 millones van a municipios gobernados por el PP o que han anunciado su concurrencia por el PP en las próximas elecciones y solo 400.000 van a municipios del PSOE".

Ruiz ha insistido en que el presupuesto lleva "mucho de maquillaje y de pirotecnia y poco de realidad", que refleja un "modelo agotado" y con inversiones que "no se van a ejecutar". "Da igual que presupuesten 55 o 65, si luego van a ejecutar con suerte apenas un 30 por ciento", le ha afeado el portavoz socialista en un aspecto que ha coincidido con Vox, desde donde han llegado a asegurar que hay inversiones "que no llegan al cinco por ciento".

"No hay inversiones reales ni propuestas. El ahorro del que hablan no es real, se destina para financiar el déficit, por lo que este ahorro no existe", ha dicho el portavoz del Vox, Juan Francisco Rojas, a quien el propio presidente de la Diputación ha retado a nombrar al menos una de las inversiones presupuestadas que se haya quedado sin hacer.

Por su parte, el portavoz de Cs en la Diputación, Rafael Burgos, ha expresado su "lealtad institucional" y su voluntad de "mejorar la vida de los almerienses" con el voto a favor de unos presupuestos a pesar de que, según ha dicho, durante el último año de mandato se "intenten marcar distancias políticas". "Doy las gracias al equipo de gobierno por su disposición a la hora de dialogar", ha añadido al entender que las cuentas recogen medidas propuestas por su grupo, como la "ventanilla única" o mejoras en cuanto a accesibilidad.

"IGUALAR OPORTUNIDADES"

El portavoz del equipo de gobierno ha considerado "histórico" el presupuesto por el "esfuerzo sin precedentes para igualar oportunidades e impulsar la provincia a través de cuatro ejes principales: el bienestar social, mayores y mejores servicios públicos, la inversión y el fomento del emprendimiento en la provincia más dinámica de Andalucía".

El Presupuesto General 2023 de la Diputación Provincial de Almería cuenta con 64 millones de inversión en los municipios entre los que destacan los proyectos de Planes Provinciales (25 millones de euros) materia energética (7,3 millones), Carreteras (7,5 millones), Edusi Bajo Andarax (5,9 millones) y "un aumento de la inversión en el Ciclo Integral del Agua en más de un 230 por ciento respecto a 2022".

Más allá de ello, el portavoz del equipo de gobierno ha insistido en los 66 millones de euros que el presupuesto para 2023 estima en cuanto a inversiones en el ámbito social, con subidas de algunas partidas de hasta el 30 por ciento desde el año 2019, según ha indicado, para reforzar servicios sociales comunitarios, la ayuda a domicilio y la apuesta por el tercer sector, con apoyo a las asociaciones que hacen un trabajo "hercúleo", entre otras medidas.

No obstante, dicho carácter social de las cuentas constituye una "trampa" para los socialistas, quienes creen que se da un "recorte" en más de 600.000 euros en la residencia asistida y una reducción en la consignación para el Servicio Provincial de Drogodependencias, por lo que ha reclamado al equipo de gobierno que, más allá de la "pirotecnia", detallara "una sola medida nueva en materia social" que aportan los presupuestos.

Otro de los pilares presupuestarios es la mejora de los servicios públicos que, según el portavoz, se materializa con mayores partidas para Deportes y Cultura, se refuerzan las partidas para eventos deportivos y la apuesta por el binomio turismo y deporte a través de 'Almería Activa'.

Además, la cooperación y asistencia municipal se configura como pieza clave para garantizar el progreso en los 103 municipios y la Diputación de Almería incrementa su apuesta por Protección Civil y por el Servicio de Extinción de Incendios para dotarlo de más personal e instalaciones. "Somos la única institución que ofrece completamente gratis este servicio a los municipios menores de 20.000 habitantes", ha dicho.

También recoge iniciativas "esenciales" para el desarrollo y la mejora de servicios públicos de la provincia, con partidas para la puesta en marcha del Museo de Realismo, el inicio del proyecto del Cortijo del Fraile, el convenio con el Obispado para rehabilitar y mejorar el patrimonio, un millón de euros para dar un servicio universitario a través de la UNED, entre otras cuestiones.

Entre otros asuntos, el Pleno ha aprobado además la segunda subida anual de retribuciones al personal de la institución provincial, con un incremento general de 1,5 por ciento que también alcanza a los diputados provinciales y que, de cara al consolidado de 2022, supone una subida del 3,5 por ciento respecto al 31 de diciembre del pasado año.