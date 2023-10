La Diputación de Almería aprueba el manifiesto contra la violencia de género con el voto en contra de Vox

ALMERÍA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado este miércoles con el voto en contra de los tres diputados provinciales de Vox el manifiesto redactado y consensuado por todas las diputaciones andaluzas con motivo de la celebración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La diputada delegada especial de Igualdad y Familia, Ana Lourdes Ramírez, ha sido la encargada de dar a conocer el manifiesto y defender su contenido, sentido en el que ha recordado que en lo que va de año un total de 51 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, 17 de ellas en Andalucía y una en Almería.

Ramírez ha acercado la realidad que viven las mujeres que son maltratadas por sus parejas o exparejas, hombres que tratan de someterlas únicamente por el hecho de ser mujer, ante la negativa de Vox a apoyar el texto. En este sentido, ha narrado un caso cercano del que tuvo conocimiento hace un mes en el que el marido de una mujer "le quemaba con la plancha en los muslos" a fin de concienciar a los miembros de la formación liderada por Santiago Abascal sobre este tipo de agresiones.

"Consideramos que esto es lo que tenemos que intentar entre todos los grupos políticos atajar. Hay que trabajar para una sociedad igualitaria", ha recalcado Ramírez ante este tipo de situaciones que, según ha alertado, se dan también "en las zonas rurales y en zonas donde más despoblamiento hay".

Frente a esta postura, la portavoz del Vox en la Diputación, Montserrat Cervantes, ha incidido en que en el marco de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género "no existe" la "presunción de inocencia del hombre", al que "se menosprecia por el hecho de ser hombre", según cree.

No obstante, Cervantes ha admitido la existencia de una violencia específica hacia la mujer. "Nosotros no negamos que haya una violencia contra la mujer, vamos a ver, tontos hasta ese punto evidentemente no llegamos, claro que lo hay", ha asegurado tras referirse a los efectos de "politizar la violencia que sufren algunas mujeres" o a los de la ley del 'solo sí es sí' en cuanto a la rebaja de penas a agresores sexuales.

Aún así, se ha referido a que hay "miles de sentencias que son mentira" al tiempo que ha aludido a hombres que "han pasado noches en el calabozo por esas denuncias falsas". "La violencia existe en todos los estamentos de la familia, hacia las mujeres, por desgracia, hacia los hombres, hacia los niños, hacia los ancianos. Nosotros no decimos que no haya violencia.

Por su parte, desde el PSOE han apoyado el texto del manifiesto y han reprochado a Vox que mantenga un discurso con el que "hacen daño a esta lucha" que solo va en contra de "hombres o mujeres violentos". "No pueden poner en duda que las mujeres sufrimos una violencia específica por el mero hecho de ser mujeres", ha indicado la socialista María López.

El manifiesto se leerá y difundirá a través de todos los ayuntamientos de la provincia como colofón a una serie de actividades conmemorativas y de concienciación contra la violencia de género que se realizarán ese día y que irá acompañado de una campaña cuya imagen y contenido también se consensuó entre las ocho diputaciones en el encuentro de Almería.

En el documento se detalla la designación por parte de la ONU del 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se recuerdan las terribles cifras de víctimas que se han producido este año con 50 asesinatos. Se recuerda que Andalucía es la comunidad donde más asesinatos de género se han producido, con 16.

El acuerdo muestra además el compromiso institucional contra esta lacra. "Las diputaciones de Andalucía consideramos que la violencia de género es una grave violación de los derechos humanos, y, que el irrenunciable desarrollo de actuaciones para la efectividad del principio de igualdad en nuestros territorios, es fundamental para su eliminación", y se exponen una serie de compromisos adquiridos por las ocho diputaciones para implementar en los municipios andaluces como incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, contribuir a la prevención de la violencia de género en edades tempranas, sensibilizar a la sociedad o reforzar la colaboración público/privada contra las violencias machistas", recoge.

INVERSIONES PROVINCIALES

Los diputados provinciales han validado por unanimidad la octava relación de obras de los Planes Provinciales que impulsan la inversión de más de 1,3 millones de euros para obras de mejora de servicios e infraestructuras en los municipios de Terque, Bacares y Tabernas.

Con esta nueva inversión la institución provincial ya ha activado más de 66 millones de euros para estos proyectos de modernización y creación de servicios públicos en toda la provincia para el cuatrienio actual 2020-23. El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, ha subrayado la importancia de estas actuaciones, de forma especial para los municipios más pequeños, y ha destacado el alto grado de adjudicación de las obras aprobadas en el Pleno que supera el 80%.

Como se acordó en la última sesión plenaria de Diputación, celebrada el pasado 29 de septiembre, se ha aprobado una declaración institucional de todos los grupos políticos de la Corporación para establecer el día mundial de la agricultura como reconocimiento y homenaje al campo almeriense. El Día Mundial de la Agricultura se celebra el 9 de septiembre con la finalidad de honrar y homenajear a los agricultores y generar conciencia y el conocimiento de la importancia que tiene la actividad agrícola para la humanidad.

Esta declaración institucional propone reconocer oficialmente el Día Mundial de la Agricultura como un día de homenaje a los agricultores de la provincia, estableciendo actividades y eventos que resalten la importancia de esta actividad en la provincia. Asimismo, plantea seguir promoviendo la creación de un programa de reconocimiento y premios para los agricultores y las empresas agrícolas que destaquen en buenas prácticas, innovación o por su contribución a la economía provincial.

Otra de las mociones aprobadas por unanimidad ha sido una impulsada por Vox para el impulso y puesta en valor del Cuartel de la Misericordia de Almería para promover la colaboración entre las diferentes administraciones para la mejora y conservación de todo este enclave patrimonial e histórico, incluido su patio de los Naranjos.

A raíz de una moción impulsada por el PSOE y aprobada por unanimidad para la puesta en marcha de un Plan de Cementerios Municipales para localidades menores de 1.500 habitantes, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, ha anunciado que la institución va a presentar un plan de cementerios con la ampliación a municipios de menos de 5.000 habitantes en 2024 para modernizar y adecuar estas dependencias que será más ambicioso que el último ejecutado.

No ha salido adelante, no obstante, otro texto también a propuesta del PSOE para reclamar inversiones en materia sanitaria ante la "aleatoria distribución que ha realizado de una nueva flota de ambulancias" ya que "unas están mucho mejor equipadas que otras para responder técnicamente ante una emergencia vital", según entienden lo socialistas.

(EUROPA PRESS)