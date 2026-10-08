La Diputación de Almería aprueba un plan de 150.000 euros para conservar y dinamizar centros de interpretación

Archivo - Visita al centro de recepción de visitantes de Santa Fe de Mondújar (Almería), en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado un Plan Especial de Asistencia Económica dotado con 150.000 euros para financiar actuaciones de conservación, mantenimiento, difusión y dinamización de centros de interpretación de municipios de menos de 20.000 habitantes y de la entidad local autónoma de la provincia que sean titulares de estas instalaciones.

Según ha informado la institución provincial en una nota, las ayudas están dirigidas a más de 40 municipios que cuentan con estos espacios culturales y etnográficos, que deberán comprometerse a solicitar su incorporación a la futura red de Centros de Interpretación Rural Dipalme, de la que actualmente forman parte 13 municipios.

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha explicado que "estas ayudas se articulan para facilitar a los ayuntamientos los recursos que permitan sufragar los gastos de conservación y dinamización de estos espacios".

Asimismo, ha precisado que el "único requisito estructural" para los beneficiarios será el compromiso de solicitar la adscripción de sus instalaciones a la futura red de Centros de Interpretación Rural Dipalme una vez que esta cuente con su marco normativo definitivo.

El plan contempla ayudas de hasta el cien por ciento del gasto subvencionable, con un límite máximo de 3.000 euros por centro de interpretación. El importe se abonará de forma anticipada, con un 75 por ciento tras el acuerdo de concesión y el 25 por ciento restante después de la justificación.

El plazo de ejecución de las actuaciones será de nueve meses a partir del día siguiente a la firmeza del acuerdo de concesión, mientras que las solicitudes podrán presentarse durante 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

En caso de que la demanda de ayudas supere los 150.000 euros disponibles, la cantidad asignada a cada centro de interpretación se reducirá de forma proporcional.