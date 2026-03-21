La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Lúcar impulsan obras para mejorar servicios en el municipio

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, visita el Ayuntamiento de Lúcar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Lúcar, Manuel López, han mantenido un encuentro para fortalecer su colaboración con el objetivo de impulsar nuevas actuaciones que mejoren los servicios públicos e infraestructuras municipales.

Durante su cita, acompañados por el teniente de alcalde, José Antonio Iglesias, y por el diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Rodríguez, han analizar los Planes Provinciales y futuros proyectos de la localidad.

En este sentido, según ha indicado la Diputación en una nota, próximamente comenzarán diferentes obras en Lúcar destinadas principalmente a la urbanización del núcleo urbano de Cela que contarán con una inversión que supera los 650.000 euros, o los trabajos ya iniciados y que marchan "a muy buen ritmo" con más de un 70 por ciento finalizado de las obras del camino Poveda, que une Lúcar y Tíjola partiendo desde la Balsa de Cela.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Caminos de la Institución Provincial y tiene una inversión de 650.000 euros para mejorar dos tramos que suman 2,2 kilómetros de longitud con nuevo asfaltado de esta vía rural.

La intervención responde a una "reivindicación histórica" de los vecinos con viviendas en la zona, que durante años han solicitado la mejora del camino debido al deterioro de la calzada y los accesos.

García Alcaina ha valorado la "fluida colaboración institucional" entre la Diputación y el Ayuntamiento de Lúcar que, según ha manifestado, "está permitiendo afrontar proyectos transformadores en el municipio, así como para la promoción de uno de los emblemas turísticos de la comarca como la Balsa de Cela, que es un referente de la zona por su singularidad y atractivo".

En esta línea, el presidente ha incidido en que se van a empezar a materializar nuevos proyectos que mejorarán las redes de abastecimiento y saneamiento en varias calles del municipio.

Por su parte, López ha agradecido la visita del presidente y ha insistido en el papel "clave" que desempeña la institución provincial como "principal aliada de los ayuntamientos para emprender grandes proyectos en los municipios, especialmente los más pequeños, y que los grandes proyectos no se podrían llevar a cabo sin el respaldo de Diputación".