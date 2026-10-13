La Diputación de Almería convoca ayudas de hasta 1.000 euros para mujeres empresarias de pequeños municipios

Imagen de archivo de una sesión del Consejo Provincial de la Mujer de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha convocado la sexta edición de las ayudas dirigidas a mujeres empresarias y autónomas que desarrollen su actividad en municipios de la provincia de hasta 5.000 habitantes, con una dotación total de 100.000 euros y subvenciones individuales de hasta 1.000 euros.

Según ha informado la institución provincial en una nota, las subvenciones, aprobadas en junta de gobierno, podrán solicitarse hasta el 13 de noviembre exclusivamente por vía electrónica a través de 'www.dipalme.org', donde pueden consultarse las bases y los requisitos de la convocatoria.

La convocatoria, impulsada a través del área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, tiene como objetivo "fomentar la sostenibilidad y la innovación de las empresas almerienses en municipios pequeños".

La diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha animado a las empresarias y autónomas a solicitar estas subvenciones, que están destinadas a cubrir gastos de la actividad empresarial. "Son ayudas pensadas para los gastos del día a día de un negocio en un municipio pequeño", ha subrayado.

Estas ayudas están dirigidas a trabajadoras por cuenta propia o autónomas, incluidas las comuneras de comunidades de bienes que presenten su solicitud a título individual, siempre que estén afiliadas y dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Asimismo, podrán acceder las profesionales por cuenta propia cuya actividad requiera la incorporación a un colegio profesional no integrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con independencia de que hayan optado o no por la mutualidad del colegio.

Entre los requisitos establecidos, las beneficiarias deberán estar empadronadas en municipios almerienses de hasta 5.000 habitantes durante todo el año 2026 y permanecer de alta en la Seguridad Social o en la mutualidad correspondiente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año.