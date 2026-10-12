Diputación de Almería felicita en el Día de la Hispanidad a los que "cada día defienden a los almerienses"

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, en el acto con motivo del Día del Pilar en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha felicitado "a los hombres y mujeres que cada día defienden y protegen a los almerienses" en el acto con motivo del Día del Pilar.

Según ha precisado la Diputación provincial de Almería en una nota, en el acto, organizado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, ha valorado a la Guardia Civil por su papel en la seguridad en el mundo rural.

En contexto, el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia ha acudido a los actos con motivo al Día de la Hispanidad en Almería, donde ha compartido espacio con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal, así como con el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.