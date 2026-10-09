La Diputación de Almería y Huércal-Overa acuerdan construir una pista de atletismo y dos campos de fútbol 7

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, durante la firma del convenio para la construcción de nuevas instalaciones deportivas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, han firmado este viernes un convenio de colaboración para financiar con 1.955.330 euros la construcción de una pista de atletismo y dos campos de fútbol 7 en una parcela municipal del entorno del Pabellón de Deportes y la Piscina Cubierta, para ampliar el complejo deportivo municipal.

Según ha informado la institución supramunicipal en una nota, la Diputación aportará un millón de euros mediante una asistencia económica, mientras que los 955.330 euros restantes correrán a cargo del Consistorio.

La nueva pista de atletismo contará con seis calles de 200 metros y una recta para carreras de 50 y 100 metros lisos, además de espacios destinados a otras disciplinas, como las modalidades de salto y lanzamiento de peso.

García Alcaina ha explicado que uno de los campos de fútbol 7 estará situado en el interior de la pista de atletismo, mientras que el segundo se ubicará al noroeste de esta. El plazo previsto para la ejecución de las obras se ha fijado hasta el 30 de noviembre de 2027.

Según recoge el informe técnico, la pista de atletismo tendrá un pavimento sintético, mientras que los campos de fútbol contarán con césped artificial de "última generación". El terreno de juego interior tendrá unas dimensiones de 49,90 metros de largo por 29,90 de ancho, mientras que el exterior podrá alcanzar los 60 metros de largo por 35,90 de ancho.

El proyecto también contempla la ejecución de instalaciones de alumbrado, redes de riego y depósitos, sistemas de drenaje y saneamiento, estructuras y cerramientos, así como equipamiento, mobiliario y telecomunicaciones. Asimismo, se prevén 14 módulos de gradas prefabricadas, aseos prefabricados y aparcamientos.

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para impulsar proyectos en el municipio.