La Diputación de Almería impulsa una "gran revolución energética" en el Almanzora con el proyecto de OTC en Macael

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, durante la presentación del proyecto de Oficinas de Transición Comunitaria (OTC) en Macael (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MACAEL (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha presentado este miércoles en Macael el proyecto de Oficinas de Transición Comunitaria (OTC) de las Comunidades Energéticas Provinciales, una iniciativa que busca liderar desde el Almanzora una "gran revolución de energía" en la provincia con más horas de sol de Europa.

El acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Macael, ha reunido a responsables institucionales y representantes municipales de la comarca, en un encuentro con una amplia participación ciudadana, según ha resaltado la institución provincial en una nota.

La jornada ha contado con la presencia del alcalde de Macael, Raúl Martínez; del diputado de Sostenibilidad, José Juan Martínez; del delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Casquet; y del responsable de las OTC de la Diputación, Jordi Solana.

Asimismo, han asistido los 26 alcaldes y alcaldesas de la comarca del Almanzora, registrándose una alta asistencia y un "notable interés" por parte de los municipios, lo que demostró el compromiso del territorio con el impulso de la transición energética local.

Durante la presentación, los representantes institucionales han destacado "la importancia estratégica de la creación de estas oficinas" y "el papel clave de las comunidades energéticas para fomentar un modelo sostenible, reducir la dependencia energética y generar ahorro para la ciudadanía y los ayuntamientos".

El presidente provincial ha afirmado que la Diputación quiere "hacer una gran revolución de energía en el lugar donde más horas de sol hay en Europa" y ha animado a los municipios a sumarse a este proyecto.

TRES SEDES FIJAS Y OFICINAS ITINERANTES

El proyecto Oficinas Comunidades Energéticas Rural Dipalme, financiado con fondos europeos NextGenerationEU a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), contempla la apertura de tres sedes permanentes en Macael, Benahadux y Rioja, que actuarán como nodos de referencia para el asesoramiento técnico, la difusión y el acompañamiento en la creación de comunidades energéticas locales.

Además, se habilitarán puntos de información en Los Vélez, la Alpujarra y el Levante almeriense, y se pondrán en marcha oficinas itinerantes para garantizar la atención en los municipios rurales.

Durante el acto también se ha destacado el trabajo previo realizado por la Diputación con el Plan DUS 5000, a través del cual se han impulsado más de 350 instalaciones solares fotovoltaicas en 50 municipios, "sentando las bases de esta nueva etapa hacia un modelo energético más limpio, participativo y sostenible".

Desde la institución provincial se ha subrayado que, por su potencial solar, Almería debe desempeñar un "papel clave en la transformación energética que permitirá reducir costes, luchar contra la pobreza energética y fijar población en el territorio".

Tras la jornada, el presidente ha visitado la OTC de Macael junto al alcalde y los diputados provinciales, donde se les ha explicado el funcionamiento del nuevo servicio de asesoramiento y acompañamiento a los municipios en el impulso de las comunidades energéticas.