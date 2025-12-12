La Diputación de Almería y la Junta refuerzan su colaboración para impulsar la inversión y la digitalización municipal

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, junto al presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante el encuentro en la sede provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha realizado este viernes una visita institucional a la Diputación de Almería para mantener un encuentro de trabajo con el presidente provincial, José Antonio García Alcaina, y su equipo de Gobierno con la finalidad de "analizar las líneas estratégicas de colaboración" que llevan a cabo ambas instituciones.

En la reunión se ha puesto de manifiesto la predisposición de Diputación y Junta por "fortalecer aún más" el trabajo conjunto que se realiza en los municipios almerienses, "con los objetivos de robustecer el municipalismo y cualquier acción que se traduzca en la creación o mejora de servicios e infraestructuras que igualen oportunidades entre almerienses, de forma especial en los municipios con menos recursos", según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

El presidente de la Diputación Provincial ha agradecido la visita del consejero y ha subrayado la importancia de "proyectos consolidados e indispensables para fijar la población y garantizar el desarrollo y bienestar de la provincia como el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) o la capacitación digital". "La Junta de Andalucía es nuestra principal aliada para impulsar la inversión en todos los pueblos y crear oportunidades que mejoren la vida de los almerienses", ha manifestado.

En este sentido, se ha analizado el acuerdo que las dos instituciones suscribieron hace un año en el marco de la capacitación digital de 4.000 personas para recibir formación que les permita realizar trámites con la Administración, operaciones bancarias, búsqueda de empleo por internet y, en definitiva, resolver digitalmente cualquier trámite. La inversión en este proyecto supera el millón de euros.

Las actividades enmarcadas en este convenio se realizan en los 96 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia y están dirigidos a personas mayores de 65 años, mujeres, personas desempleadas y menores de entre seis y 16 años. La capacitación digital forma parte de la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía que diseña la Consejería en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces y un comité de expertos.

La otra gran iniciativa que comparte Diputación con la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública es el PFEA. Este plan se erige en una de las principales herramientas con las que cuenta la institución provincial para asegurar la inversión y el empleo en los municipios más pequeños "como una estrategia clave para fijar la población".

Gracias al PFEA se modernizan infraestructuras y se embellecen los municipios a través de actuaciones como el arreglo de calles, parques, colegios, cuarteles y mercados, así como con proyectos que ayudan a revitalizar la vida social y económica de los pueblos. Es un motor económico en la provincia y un ejemplo de colaboración institucional entre administraciones, "ya que se materializa gracias al trabajo de la Diputación Provincial, el Estado, a través del SEPE, la Junta de Andalucía y los municipios de la provincia". La Diputación gestiona el PFEA en 93 ayuntamientos almerienses.

Por su parte, Nieto ha destacado la colaboración leal entre administraciones en beneficio de la ciudadanía, especialmente en los municipios más pequeños a los que la Diputación asiste. La Consejería ha articulado programas como el destinado a romper la brecha digital del medio rural que se desarrolla en toda Andalucía a través de las ocho instituciones provinciales.

El consejero ha recordado que ayuntamientos y diputaciones también son "aliados claves" para la primera Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía, impulsada por la Consejería pero que implica a todo el Gobierno andaluz con medidas transversales "para lograr el reto de seguir siendo la comunidad más poblada y alcanzar los diez millones de habitantes, pero con un reparto más equilibrado de la población en el territorio".

Actualmente la mitad de los andaluces se concentra en 30 grandes ciudades, el cuatro por ciento del territorio, mientras se han identificado 480 municipios que llevan décadas perdiendo población --76 en Almería--. Para la Junta, estos municipios "no son un problema, sino una oportunidad de atraer a nuevos habitantes que busquen calidad de vida".

Para dar a conocer sus servicios, vivienda disponible, ofertas de empleo y oportunidades de emprendimiento, la Consejería ha creado el portal 'https://vivemasandalucia.es/', donde cualquier persona puede buscar información sobre esos 480 municipios y encontrar 'el pueblo de su vida', lema de la campaña lanzada en el marco de la Estrategia.