Diputación de Almería logra 1,5 millones de Fondos Next Generation para digitalizar las redes hídricas de 13 municipios

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha conseguido una financiación de 1,5 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation EU para que 13 municipios de la provincia puedan llevar a cabo la digitalización del control y la gestión del agua urbana en sus redes de abastecimiento.

Esta iniciativa, canalizada a través de la convocatoria impulsada por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, "marca un hito en la modernización de la infraestructura hídrica local", según ha señalado la Diputación Provincial en una nota.

La institución ha tramitado esta convocatoria para implantar el servicio de telemando del Ciclo Urbano del Agua en Alicún, Alsodux, Armuña, Bacares, Bentarique, Canjáyar, Huécija, Íllar, María, Oria, Padules, Tahal y Terque.

Por otro lado, la institución provincial va a prestar apoyo técnico a los ayuntamientos que han tramitado por su cuenta las ayudas para que puedan ejecutar sus proyectos: Abrucena, Alcolea, Almócita, Cóbdar, Paterna del Río y Serón.

El diputado de Sostenibilidad y Captación de Fondos Europeos de Almería, José Juan Martínez, ha participado en una reunión de coordinación con alcaldes y concejales para definir el apoyo técnico integral que ofrecerá la Diputación, desde la redacción de proyectos y la dirección de obras hasta la implantación completa de las nuevas tecnologías.

El proyecto se centra en la mejora de la eficiencia y la digitalización del ciclo urbano del agua mediante la implementación de sistemas de telegestión y telelectura en las redes de abastecimiento.

Las actuaciones principales se dividen en tres áreas clave. La digitalización de redes y la telelectura contempla la instalación de 101 contadores sectoriales inteligentes para la monitorización de la red de distribución y 1.173 contadores domiciliarios de telelectura.

Estos últimos enviarán información mediante la tecnología LoRaWAN, apoyados por 26 concentradores de señal que darán cobertura a los núcleos principales. Esta infraestructura permitirá a los ayuntamientos ampliar la telelectura con la sustitución paulatina de contadores existentes.

La segunda área se centra en la automatización de depósitos. Se digitalizarán y automatizarán los sistemas de potabilización en los depósitos municipales, con bombas dosificadoras de hipoclorito de altas prestaciones, controladas mediante microprocesador e integradas al sistema de telemando y control.

El tercer eje aborda la eficiencia energética. Se mejorará el ciclo urbano con sistemas fotovoltaicos para el suministro de energía eléctrica en los depósitos municipales dedicados a la regulación de agua de consumo humano.