La Diputación de Almería reivindica en la asamblea de Coexphal "menos burocracia" y más apoyo a los agricultores

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, durante su intervención en la 48ª Asamblea General de Coexphal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha puesto en valor la labor de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) y ha defendido que la agricultura necesita "menos burocracia y más trabajar de la mano de los agricultores", durante la 48ª Asamblea General Ordinaria que la entidad ha celebrado este viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería).

En un comunicado, García ha subrayado que Coexphal trabaja por "la unión, representación y defensa del agricultor y de las empresas que han protagonizado la transformación socioeconómica más importante en la historia de la provincia de Almería".

Además, ha reiterado el compromiso de la institución provincial con el impulso al campo y con las reivindicaciones de los productores "para defender vuestro trabajo y que se siga utilizando el agro almeriense como sinónimo de máxima excelencia y liderazgo mundial, ejemplo de una tierra moderna y acogedora".

García ha incidido en que "desde Europa no nos tienen que explicar en qué consiste el sello medioambiental porque llevamos toda la vida haciéndolo" y ha reclamado que se legisle "con nosotros, porque nadie conoce mejor que los agricultores lo que necesita el campo".

En este sentido, el presidente provincial ha asegurado que "la Diputación siempre estará a vuestro lado para defender lo que nos parece justo, la agricultura de esta bendita tierra".

Por su parte, la asamblea ha servido para que Coexphal comparta el balance de la última campaña y aborde, a través de diferentes ponencias, los principales retos del sector, entre los que se encuentran el incremento de los costes de producción, la amenaza de plagas o la necesidad de fortalecer la innovación con el objetivo de mantener el liderazgo mundial de las frutas y hortalizas almerienses.