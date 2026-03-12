La Diputación movilizará 17 millones de euros para implementar siete planes en los 103 municipios de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, presenta la Estrategia Almería 103. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha presentado este jueves la 'Estrategia Almería 103', con la que se destinarán 17 millones de euros propios "al impulso y desarrollo de todos los municipios" a través de siete planes estratégicos que buscan "el crecimiento y el desarrollo de la provincia" a "coste cero" para los ayuntamientos.

Esta estrategia, a desarrollar en un año pero susceptible de "nuevas necesidades", contempla entre sus planes la creación de un Centro Provincial de Emergencias, un plan para el control del tráfico en los núcleos urbanos, un proyecto de digitalización, acciones centradas en el bienestar animal, sendos planes de seguridad vial y equipamientos culturales así como una iniciativa de lucha contra la despoblación basada en el 'Cheque bebé'.

"Esta estrategia es mucho más que un conjunto de planes, es una hoja de ruta para que nuestra tierra siga creciendo con oportunidades para todos. Es un proyecto abierto, flexible y modular que irá creciendo y ampliándose con el mismo espíritu con el que nació: a coste cero para los ayuntamientos. Es una inversión directa al bienestar de los almerienses, a conectar municipios, a hacerlos más seguros y comprometidos", ha explicado en uan noat García Alcaina.

El nuevo Centro de Emergencias de la Diputación de Almería (CEDA) estará dotado de medios técnicos y administrativos para atender de forma integral la gestión de emergencias en la provincia. Tendrá su sede física en el Palacio Provincial y lo formarán todos los servicios, unidades y organismos dependientes de la Diputación; las empresas públicas o concesionarias bajo su ámbito competencial; los recursos humanos y materiales susceptibles de ser movilizados en situaciones de emergencia.

Este centro estará coordinado de forma transversal desde el Área de Presidencia de Diputación bajo el protocolo de actuación del 112 y el Plan de Emergencias de Andalucía. Su activación y aplicación se realizará ante emergencias de carácter propio --que afecten a bienes de la Diputación--, así como ante emergencias de ámbito municipal, supramunicipal, autonómico o nacional que requieran la intervención de medios provinciales.

Con un presupuesto de un millón de euros, el CEDA contmpla 300.000 euros dirigidos a los 30 grupos de Protección Civil de Almería para adquirir maquinaria contra inundaciones y para extinción de incendios; otros 350.000 euros para ayudas a ayuntamientos afectados por temporales y otras inclemencias; 250.000 euros para transferencia de ayudas a inversiones; y 100.000 euros destinados a asistencia técnica a los municipios para la redacción, tramitación y aprobación de los Planes Territoriales de Emergencia de Carácter Local.

PLAN DE CONTROL DE TRÁFICO

La 'Estrategia Almería 103' incluye un plan para la implantación de un Sistema de Control del Tráfico en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta iniciativa tiene como fin dar respuesta a las demandas de los municipios de disponer de cámaras que garanticen la seguridad del tráfico rodado en sus municipios.

Con un presupuesto de 1.200.000 euro, la Diputación también va a asistir a los municipios para determinar la localización de las cámaras de control de tráfico; así como en las necesidades técnicas y de obra civil para su instalación.

El reparto se hará mediante una asistencia económica en concurrencia no competitiva con dos cámaras para municipios de hasta 1.000 habitantes, cuatro cámaras para los de entre 1.001 y 3.000 habitantes, y cinco cámaras para los de entre 3.001 y 5.000 habitantes.

El Plan de Digitalización, de otro lado, estará dotado de 8,5 millones de euros y se va a basar en la creación de una Plataforma de Administración Electrónica completamente nueva y el lanzamiento de una nueva infraestructura tecnológica denominada 'Dip Data-IA', que aglutina todas las bases de datos municipales y provinciales.

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

La estrategia incluye un Plan de Seguridad Vial para municipios de menos de 20.000 habitantes que prevé una inversión de 4.250.000 euros destinados a renovar el pavimento calles y caminos, potenciar y mejorar la señalización vial y la instalación de elementos de seguridad para peatones.

Los importes a financiar dependerán de la población de los municipios, que recibirá una bonificación extra si tienen delegada la recaudación en la Institución Provincial.

La hoja de ruta de la Diputación incluye un Plan de Bienestar Animal con varias líneas de actuación y un presupuesto de 500.000 euros para atender a municipios menores de 20.000 habitantes. Entre sus objetivos está la creación del censo animal provincial, bajo una inversión de 100.000 euros, en colaboración con el Colegio de Veterinarios.

Dicho plan prevé 200.000 euros para fortalecer los servicios de recogida de animales abandonados y una línea de asistencia económica directa para las protectoras de Almería. También deja otra partida similar para implantar el Método CER en colonias de gatos.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Otro de los grandes pilares de esta estrategia se concentra en el Plan de Equipamientos Culturales destinado a los municipios menores de 20.000 habitantes. Esta iniciativa va a mejorar, modernizar y dotar de equipamiento a espacios culturales y escénicos.

Con un presupuesto de 1.500.000 euros, la Diputación ha abierto dos líneas de ayudas para instalaciones culturales convencionales cubiertas y otra para instalaciones al aire libre, que se centra en la adquisición de escenarios y estructuras para actividades culturales exteriores.

La estrategia incorpora también ayudas económicas por nacimiento o adopción a residentes en municipios de 1.000 habitantes a través de un 'Cheque bebé', que ofrece una ayuda directa de 1.000 euro por hijo para todos aquellos nacimientos o adopciones que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Esta cantidad se multiplicará en caso de partos o adopciones múltiples por el número de hijos.

Con el fin de evitar trámites burocráticos excesivos a las familias en un momento tan importante, la Diputación de Almería realizará el ingreso directamente en la cuenta corriente de la persona beneficiaria tras la validación de la solicitud.

BALANCE DE 100 DÍAS

El presidente ha realizado un balance de sus primeros cien días al frente de la institución; un periodo que ha calificado como "muy fructífero e ilusionante, lleno de retos y con grandes objetivos cumplidos y por cumplir", y ha detallado que ha visitado más de la mitad de los pueblos de la provincia "para conocer sus necesidades".

García Alcaina ha resaltado que en este tiempo se han adjudicado 42 obras y servicios por más de 12 millones de euros, así como se han licitado otros 48 proyectos con una inversión cercana a los 20 millones de euros con la puesta en marcha de más de 50 obras en diferentes municipios, junto a numerosas actuaciones en carreteras provinciales debido al tren de borrascas de las semanas pasadas.

Según ha explicado el presidente, la buena situación financiera de la Diputación, con el presupuesto más alto de la historia con 319 millones de euros, está permitiendo fomentar la inversión para mejorar servicios e infraestructuras en todos los municipios.

También ha destacado el refuerzo de las marcas 'Costa de Almería', 'Sabores Almería' y 'Talento Almeriense', el desarrollo del Murec como "gran referent cultural" y los avances para finalizar el Plan Director del Cortijo del Fraile y sus "inminentes" obras de consolidación

García Alcaina ha señalado también la redacción y actualización de los Planes de Emergencia Local, que Diputación asume con "coste cero" para los ayuntamientos, y el inicio de las obras del Parque de Bomberos de Níjar y el de Los Vélez, en Vélez-Rubio.