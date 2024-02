Diputación presenta 'Almería en mi recuerdo', la "evocadora" obra del IEA que "emociona a varias generaciones"

ALMERÍA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Almerienses (IEA) de la Diputación Provincial ha presentado la evocadora obra y última obra de la periodista María Rosa Granados 'Almería en mi recuerdo'.

Un salón de actos de Fundación Unicaja llena de público, familiares y amigos ha querido ser testigo de la puesta de largo de esta obra que forma parte de la colección Letras.

En el acto de presentación han participado el director del IEA, Mario Pulido, la autora del libro y Felipe Sánchez Granados (Catedrático de Literatura del Instituto Ibáñez Martín de Lorca y director del mismo hasta su jubilación), que ha sido el encargado de presentar a María Rosa Granados.

"'Almería en Mi Recuerdo' es un trabajo que ofrece una nostálgica mirada a la Almería del pasado más inmediato donde, a través de pequeñas y cotidianas historias, la escritora comparte con el lector sus recuerdos y los de otros almerienses sobre la ciudad y la provincia como continente de estas aventuras", ha trasladado.

María Rosa Granados explica en un breve prólogo a modo de conversación con su nieta cómo en su infancia no tenían prácticamente nada de los utensilios y medios tecnológicos que nos entretienen en la actualidad. A su nieta le cuenta que está escribiendo un libro sobre un tiempo en el que no había tablet, móvil, Play, ni teléfono, frigorífico, champú, y solo había una muñeca, la Mariquita Pérez, cuyo precio la convertía en una quimera imposible para la mayoría.

"A lo largo de los años he llegado a un punto en el que cuento los días que pasan como un trofeo que exhibir ante la vida. Situaciones como tener un secador de pelo, cosméticos como las artistas de cine o, incluso, un teléfono móvil, me parecían inimaginables. Y no solo a mí, sino también a la juventud de la posguerra en Almería", ha relatado Granados.

En este sentido, la autora ha afirmado que en 'Almería en mi recuerdo' ha querido "reunir mis propios recuerdos con los de otros almerienses. Y el resultado son las páginas de este libro, llenas de historias de nuestra ciudad y provincia, curiosas, divertidas e interesantes que, seguramente, muchos lectores desconocían".

El director del IEA ha precisado que este libro, de carácter institucional, surge a raíz de la concesión de la insignia de oro como miembro de honor del IEA:.

"Allí agradeció su premio contando historias y vivencias de su vida y el diputado de Cultura y Cine le propueso recoger ese anecdotario en una obra del Instituto de Estudios Almerienses", ha indicado.

Del mismo modo, ha felicitado a la escritora por "esta obra que está llena de nostalgia y admiración por las personas que han trabajado sin descanso para que mejorara el bienestar y la calidad de vida de todos los almerienses. Es un emotivo homenaje a nuestra tierra, sus gentes y a nuestros antepasados".

SOBRE MARÍA ROSA GRANADOS

María Rosa Granados comenzó a trabajar en Radio Juventud en los años 60. Fue la primera mujer directora de una emisora de radio en Andalucía, Radiocadena Española. Posteriormente, fue jefa de informativos y programas de RNE en la provincia. En 1995 dejó la radio y se incorpora como concejal del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, le impuso el Escudo de Honor del IEA, del que forma parte desde 1989. También ha recibido, entre otros reconocimientos, el Escudo de Oro de Almería y los Escudos de Oro de la Asociación de la Prensa, de la Peña El Morato, y de la Asociación de Vecinos Santa Isabel.

Entre sus obras publicadas se pueden mencionar 'De Radio Juventud a Radio Nacional. 50 años de historia en Almería'; la coordinación del libro 'Los refugios de Almería. Un espacio para la vida' o el libro con audios añadidos de sus conversaciones en radio con ilustres personajes, también publicado por el IEA, 'Palabra y memoria de Almería'.