Diputación recuperará el Cortijo del Fraile como Centro de Artes y Territorio

Archivo - Cortijo Del Fraile, Níjar. Almería - EUROPA PRESS/CEDIDA - Archivo

ALMERÍA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería recuperará el Cortijo del Fraile como Centro de Artes y Territorio, a través de un plan director fruto de un exhaustivo trabajo de análisis que ha tenido en cuenta la voz de toda la sociedad y que establece la hoja de ruta para el futuro uso del cortijo y su entorno.

A los pies del emblemático edificio se ha llevado a cabo un emotivo y solemne acto en el que se han dado a conocer las claves del Plan Director. En él han intervenido el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido y el responsable del equipo del Plan Director, Carlos Corredera.

La presentación ha estado amenizada por la música del sexteto de la Oscel, que ha interpretado canciones de Federico García Lorca y de una lectura escénica de fragmentos del tercer acto de 'Bodas de Sangre' a cargo de La confluencia con Ascensión Rodríguez en la interpretación y Leticia Valle en la danza, según una nota.

El presidente de Diputación ha compartido con el público que hoy "vivimos un día histórico para Níjar, la cultura, el patrimonio y toda la provincia de Almería con la presentación del Plan Director del Cortijo del Fraile. Y lo hacemos un 24 de julio el mismo día, pero de 1928, cuando la prensa dio a conocer al mundo la tragedia vivida en estos muros; un titular que leyó Federico García Lorca y que transformó para siempre un suceso trágico en una obra maestra de la literatura universal".

La propuesta de futuro del Plan Director concibe el Cortijo del Fraile como un Centro de Artes y Territorio: un espacio patrimonial vivo, sostenible y socialmente activo que recupera el edificio sin perder su autenticidad, actuando como nuevo nodo cultural para el Parque Natural Cabo de Gata - Níjar y todo el destino 'Costa de Almería'. El Centro de Artes y Territorio se materializa a través de dos líneas clave de acción que regirán su puesta en uso y funcionamiento.

La primera de ellas es la conservación y preservación con su consolidación estructural, restauración del edificio y sus estructuras auxiliares, recuperación del paisaje agrícola, gestión del agua y mejora de las infraestructuras y la movilidad sostenible. Y, en segundo lugar, su puesta en valor con la dinamización y actividad cultural del Cortijo del Fraile a través de una estrategia articulada en ciclos anuales que abarca diversas áreas temáticas y que ofrecerá alternativas como visitas musealizadas, agenda cultural o como centro de información y documentación.

En este sentido, José Antonio García Alcaina ha recordado los pasos que Diputación ha dado en los últimos años hasta llegar al escenario actual. "A partir de 2021, por compromiso y amor a Almería y los almerienses, nos pusimos a trabajar sin descanso para adquirir el Cortijo y afrontar su recuperación.

El objetivo es salvar a este coloso de la desaparición a la que estaba expuesto y recuperarlo como epicentro cultural para el disfrute de toda la ciudadanía. Y esa convicción es la que nos trae hoy hasta aquí. Con la redacción de un Plan Director que contemplara las opiniones de toda la sociedad".

Por último, el presidente de Diputación ha finalizado su intervención al afirmar que "colocamos la primera piedra simbólica de una deuda histórica que saldamos con Almería, nuestra memoria, y todos los almerienses porque el Cortijo del Fraile, además de su valor arquitectónico, histórico, etnológico y cultural, es un sello inequívoco del almeriensismo, de lo que somos".

"Desde la Diputación siempre estaremos al lado de nuestra historia para protegerla y divulgarla y que nos sintamos profundamente orgullosos de ser almerienses. Y no hay nada más almeriense y auténtico que el Cortijo del Fraile como símbolo de identidad y de la grandeza de nuestra tierra", ha dicho.