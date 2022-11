Las dobles sesiones de 'Ópera prima' y del 'Certamen internacional de cortos' llenan las salas el fin de semana

ALMERÍA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha desarrollado este sábado dos dobles sesiones de sus secciones en competición, el certamen de largometrajes 'Ópera prima' en el Teatro Cervantes y el 'Certamen internacional de cortometrajes' en el Teatro Apolo, con las películas 'Cámara Café' y 'Cinco Lobitos' en el primer caso, y con hasta diez cortos, seis españoles y cuatro internacionales, en el segundo, que han llenado las salas.

La última sesión de noche en el Apolo ha sido escenario de la presentación del primer acto de 'Amanece', lo que será la primera película del director almeriense Juan Francisco Viruega, según ha indicado la organización en una nota.

Dirigida por Ernesto Sevilla, 'Cámara Café' regresa a la oficina para redescubrir a los personajes de la mítica serie más allá de la máquina del café. Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa y, lo que es peor, deberá salvarla su nuevo director, que es nada más y nada menos que el rey del escaqueo, Quesada. Está protagonizada por Arturo Valls, Carlos Chamarro, Ana Millán, Ingrid García Jonsson y Joaquín Reyes.

Por su parte, 'Cinco Lobitos' cuenta con dirección de Alauda Ruiz de Azúa y está protagonizada por Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante. La historia se centra en Amaia, que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Por su parte, el Certamen Internacional de Cortometrajes desarrollará su actividad en el Teatro Apolo. En la primera sesión del día se han proyectado los cortos '5 Mai 92' (Francia), 'Hot Summer' (Bélgica), 'Intentando' (España), 'La Explosión' (España) y 'Memoria' (España). Mientras que en la segunda han sido '36' (España), 'Cristiano' (España), 'Navnisan' (Turquía), 'Psicario' (España), y 'Ahora está muerto' (Egipto).

Además, en esta sesión se ha presentado el primera acto de 'Amanece', de lo que será la primera película del director almeriense Juan Francisco Viruega, que explica que "la segunda parte se encuentra ya en postproducción y el objetivo es empezar a distribuirla el próximo año y que esté en la sección de 'Ópera Prima' en la próxima edición de Fical". Un trabajo que ha sido "rodado íntegramente en Almería, gracias también con la ayuda de Diputación con el premio obtenido en el concurso de producciones audiovisuales almerienses".

'Amanece' está protagonizado por Aura Garrido, Antonio Araque, Sebastián Haro y Rafa Jiménez. La sinopsis es la siguiente: Alba y Martín emprenden un viaje hacia el sur. Hacen una parada en un cortijo aislado en mitad del desierto, cuya explanada está repleta de muebles y objetos a la venta. A medida que observan en silencio esas reliquias pertenecientes a relaciones rotas, perciben la nostalgia por un sentimiento ya agotado, cuyos últimos estertores les muestran que su viaje es una huida hacia delante.

'5 Mai 92' es un corto francés que viaja a la tragedia sucedida ese día en el estadio Furiani cuando un derrumbe de la grada en un partido de copa francesa entre el Bastia y el Olympique de Marsella provocó la muerte de 19 aficionados. 'Hot Summer' es un corto de animación belga que viaja a Japón en 1945, en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial.

'Intentando' es un cortometraje dirigido por El Langui, en el que Santiago, un padre con una parálisis cerebral que le hace caminar con dificultad tendrá una discusión llena de verdades que duelen y silencios que emocionan con su hijo Diego, ya adolescente. Por su parte, 'La Explosión' es un alocado corto que narra una historia distópica sobre una teórica implosión de electrodomésticos que alerta a todo un vecindario. Por último, la primera sesión finalizó con 'Memoria', una historia muy al hilo de la obra de Hemingway, que aborda transmisión del legado de un abuelo a su nieta, a través de un mar que ya no está.

La segunda sesión de cortometrajes a concurso permitió conocer la cruda historia de malos tratos que se esconde en '36' de Ana Lambarri. En 'Cristiano' el tono se relaja con una divertida comedia en la un aspirante a sacerdote coincide con el antiguo cura de su pueblo, Avelino, un sacerdote poco convencional que se define como "hombre moderno".

El turco 'Navnisan' cuenta la gran sorpresa que le espera al maestro designado a su pueblo natal, que conoce como la palma de su mano. El pueblo ya no figura en los mapas ni en ningún registro. En 'Psicario' un criminal entra en casa de una mujer y tras un forcejeo, consigue sedar a la mujer y le inserta unos cables en la cabeza para manipular sus recuerdos ya que había sido testigo de un asesinato. Por último, es un corto egipcio en el que Hazem está desconsolado después de que todo el mundo sepa los secretos de su familia, al decidir su madre hacer público las aventuras sexuales de su difunto padre durante sus ritos funerarios.

En 'Ópera Prima' este domingo habrá de nuevo doble sesión, con turno para 'Cerdita', de Carlota Pereda, y 'Suro', de Mikel Gurrea, a las 17,30 y 21,00 horas, respectivamente. El Certamen Internacional de Cortometrajes también tendrá su cuarto pase, a las 20,30 horas en el Teatro Apolo. Será con los trabajos 'Cosas de niños' (España), 'La herencia' (Colombia), 'Ourse' (Francia), 'Reinas' (España) y 'Suelta' (España).