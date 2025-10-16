El foro HortiDATA aborda la digitalización hortícola con la IA en la toma de decisiones

NÍJAR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El III Foro de Innovación Digital Hortícola (HortiDATA) celebrado en núcleo nijareño de Campohermoso, en Almería, ha mostrado "cómo la digitalización ya mejora las decisiones agronómicas, el uso del agua y la trazabilidad", sentido en el que la inteligencia artificial puede contribuir a la toma de decisiones.

Según ha indicado la Diputación de Almería en una nota, la ponencia inaugural ha sido ofrecida por el catedrático de la UAL Diego Luis Valera, la cual ha servido para afirmar que "con datos fiables, modelos calibrados e interfaces comprensibles, la IA ha acortado el ciclo de decisión, estabilizado la calidad comercial y reducido consumos de agua y energía".

La mesa de Andalucía Agrotech EDIH ha traducido esa tesis en transferencia con métricas: el livinglab de Cajamar, las validaciones de visión artificial e IA de Fundación Tecnova y los desarrollos de la Universidad de Almería y la Universidad de Málaga en control climático e integración de datos han mostrado que la interoperabilidad y el acompañamiento técnico convierten innovación en ROI real.

La "ciberresiliencia" ha pasado del discurso a la práctica con una simulación estratégica dirigida por Julio de la Torre Hernández, abogado especializado en Derecho Tecnológico, Informática Forense, Ciberseguridad y Ciberdefensa, que ha confirmado protocolos eficaces y una lección principal: formación y coordinación marcan la frontera entre incidencia y crisis.

En el bloque 'Innovación y digitalización para una mejor producción' se han presentado soluciones para la toma de decisiones. Agrocomponentes (ACOM) ha defendido un enfoque integral de control bioclimático, automatización y eficiencia energética mientras que Invernadero Inteligente ha mostrado una arquitectura de sensorización con monitorización móvil.

El cultivo invitado --subtropicales-- ha puesto foco en productividad hídrica. WiseConn (Chile), con arquitectura de riego de precisión basada en nodos y sensóricas de suelo, caudal y presión, ha mostrado decisiones automatizadas por umbrales y alertas que reducen estrés hídrico, mejoran calibres y ahorran agua de forma verificable.

Durante la apertura del evento el alcalde, José Francisco Garrido, ha reinvindicado Níjar como municipio líder de Europa en la agricultura ecológica con más de 3.000 hectáreas certificadas. Asimismo, la directora general de Siete Agromarketing, Gissélle Falcón Haro, ha llamado a "cerrar la brecha digital que aún limita a las mujeres rurales" puesto que, según ha afirmado, "solo el 60 por ciento declara habilidades digitales básicas frente al 80 por ciento urbano, aunque el 34 por ciento del talento en ingeniería agrícola ya es femenino".

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha situado a Almería como el "epicentro nacional de la innovación digital, con la eficiencia del agua como seña de identidad".

Junto a ello, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha manifestado que "la transformación digital con IA no es una opción, es una necesidad estratégica, y cuenta con instrumentos como Andalucía Agrotech, Crece A y los grupos operativos de innovación".

En la clausura, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recordado que "la tecnología ya es rutina en invernaderos, gestión hídrica y logística", y ha detallado el respaldo público: modernización de regadíos, Perte del ciclo urbano del agua, conectividad rural, 5G, ciberseguridad y kit digital".