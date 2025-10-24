Garrucha (Almería) celebra el VI Festival de la Gamba Roja durante este fin de semana

La diputada provincial Esther Álvarez, el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, y el delegado territorial de Turismo, Juan José Alonso, durante la inauguración del VI Festival de la Gamba Roja de Garrucha (Almería) junto a profesionales del sector hostelero. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

GARRUCHA (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El VI Festival de la Gamba Roja de Garrucha ha arrancado en el Puerto de Garrucha (Almería) como una cita consolidada entre los grandes referentes gastronómicos y turísticos de la provincia, que se celebra hasta el domingo 26 de octubre con una amplia programación de actividades para todos los públicos, entre ellas ludoteca infantil, actuaciones musicales y degustaciones populares.

Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de tapas elaboradas con gamba roja al precio de 3,50 euros, sin incluir la bebida, y de las actuaciones de grupos como The Freedom Band, Los Lagartos y Elegante y Embustero, según ha informado la institución provincial.

La diputada provincial Esther Álvarez ha destacado el compromiso de la Diputación de Almería con la promoción de este producto a través de la marca gourmet 'Sabores Almería'.

Álvarez ha subrayado que "cada edición de este festival reafirma una idea que todos compartimos: la Gamba Roja de Garrucha no es solo un producto exquisito, sino también una embajadora de nuestra tierra, un símbolo de calidad, esfuerzo y excelencia que proyecta el nombre de Almería más allá de nuestra tierra".

La diputada ha añadido que "desde la Diputación de Almería, a través de nuestra marca gourmet de 'Sabores Almería', trabajamos precisamente para eso: para impulsar el desarrollo económico y turístico de nuestros productos gastronómicos. Por eso, apoyamos eventos como este que unen tradición, sabor y promoción de nuestros productos del mar".

Por su parte, el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha agradecido el respaldo de las instituciones y ha señalado que "este festival es una celebración colectiva que une a vecinos, empresas y visitantes en torno a nuestro producto más emblemático".

"La Gamba Roja de Garrucha es orgullo, identidad y futuro, y este evento contribuye a reforzar la imagen de Garrucha como destino gastronómico de referencia", ha subrayado Zamora.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha señalado que "la provincia de Almería cuenta con un tesoro culinario basado en la riqueza de su materia prima. Entre sus productos más destacados, la gamba roja ocupa un lugar de honor".

Gracias a ella, ha apuntado Alonso, "nuestros cocineros pueden ofrecer una gastronomía de primer nivel, basada en la frescura, la creatividad y el respeto por el producto, situando a Almería como referente gastronómico nacional e internacional".

Asimismo, Alonso ha añadido que desde la Junta de Andalucía se considera "esencial apoyar las iniciativas que fomentan las tradiciones, la gastronomía y la cultura, pilares que fortalecen la economía local y mantienen vivas las raíces del territorio". Ha destacado además que con este festival se rinde homenaje "al producto más emblemático de la provincia, símbolo de calidad, historia y prestigio internacional".

"Este encuentro no solo celebra la excelencia culinaria, sino que impulsa el turismo y contribuye a paliar la estacionalidad de este, atrayendo a numerosos visitantes que disfrutan de la oferta hotelera, comercial y cultural de Garrucha en otras épocas distintas al verano. Talleres, actividades y espectáculos complementan una experiencia única que combina sabor, tradición y hospitalidad", ha apostillado.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, Domingo Fernández, ha destacado "la importancia de trabajar de forma conjunta entre administraciones para seguir poniendo en valor el turismo y la riqueza del Levante almeriense".

"El marco que nos ofrece Garrucha, su puerto y su gente, es incomparable. Aquí, junto con su Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, seguimos apostando por la promoción turística y gastronómica de nuestra tierra", ha asegurado Fernández.

El presidente de la mancomunidad ha resaltado además que "gracias al Plan Turístico y al esfuerzo común, hoy podemos disfrutar de una feria plenamente consolidada, que alcanza ya su sexta edición y que se ha convertido en una cita ineludible para quienes desean conocer la costa de Almería y la excelencia de la gamba roja de Garrucha".

Fernández ha felicitado al Ayuntamiento y a todos los que han hecho posible este evento "que refuerza la identidad del Levante almeriense y sigue posicionando a la provincia de Almería como un destino turístico y gastronómico de primer nivel".

Tras la inauguración oficial, la diputada, el delegado y el alcalde, acompañados por concejales, otros representantes institucionales y vecinos del municipio, han visitado cada uno de los stands habilitados en este festival gastronómico. Además, la eurodiputada almeriense Carmen Crespo también ha asistido al evento.

Con este evento, Garrucha "vuelve a convertirse en un escaparate de sabor, tradición y calidad, reforzando el valor de la hostelería local y el papel del producto pesquero como emblema gastronómico de la provincia".