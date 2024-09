La Guardia Civil de Almería presenta la I Carrera Solidaria Virgen del Pilar que se celebrará el 6 de octubre

ALMERÍA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha acogido este jueves la presentación de la 'I Carrera Solidaria Virgen del Pilar' que se celebrará el próximo 6 de octubre en la capital. La prueba será un circuito por la capital almeriense de 6,2 kilómetros y contempla también una carrera infantil para los más pequeños.

A la presentación de esta mañana han asistido representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Diputación, el Ayuntamiento de Almería, la Fundación Poco Frecuentes y otras entidades que participan esta actividad, informa en una nota la Subdelegación del Gobierno.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "se trata de una prueba solidaria en la que colaboran buena parte de las administraciones de Almería y en la que además se persigue como objetivo recaudar fondos para la Fundación Poco Frecuentes de Almería". Martín ha animado a la sociedad a implicarse y participar en la carrera que además de tener un fin benéfico nos ayudará a pasar una mañana saludable y en familia". Desde la Subdelegación se ha querido agradecer la implicación de la Guardia Civil en la organización de esta prueba que además permitirá que la ciudadanía disfrute de una exhibición en la Comandancia.

El coronel jefe de la Comandancia en Almería, Jorge Montero, ha agradecido a todas las administraciones y entidades su apoyo a la organización así como a la Asociación por su implicación en la puesta en marcha de esta edición. Montero ha recordado que "la Guardia Civil aprobó recientemente un Plan integral de promoción de la actividad física que pretende facilitar entre todos los miembros del cuerpo la cultura del deporte y de hábitos saludables", por lo que se ha mostrado convencido de que "esta carrera puede ser una buena contribución al logro de este objetivo". También ha tenido un especial agradecimiento a la Fundación de la Guardia Civil por el apoyo mostrado desde que se planteó el desarrollo de la carrera.

COLABORACIÓN CIUDADANA Y VIDA SALUDABLE

El vicepresidente y el diputado de Deportes, José Antonio García, ha puesto en valor esta prueba solidaria y ha dado la enhorabuena a la Guardia Civil de Almería por poner en marcha esta prueba deportiva: "Es una gran carrera que ha venido para quedarse porque los objetivos que cumple esta carrera son muchos. Ofrece la posibilidad de agradecer a la guardia civil la gran labor que realizáis en la provincia. También cumplimos otro objetivo de abrir la guardia civil a la sociedad y conocer todo el trabajo que realizáis a favor de Almería. En la parte deportiva también cumple una gran labor porque fomentáis el deporte y la vida saludable con un recorrido espectacular. Además, es un evento benéfico a favor de la Asociación Poco Frecuente".

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha asegurado que este tipo de pruebas "no sólo beneficia al cuerpo sino también a la mente porque la práctica regular de actividad física mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, lo que a su vez disminuye el riesgo de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad". En este sentido Casimiro, ha animado "a inscribirse a esta I Carrera Solidaria no solo porque es una ruta física sino un camino de solidaridad y empatía en lo importante no es la condición física de hoy, sino la que queremos tener mañana".

Para finalizar, la presidenta de la Fundación Poco Frecuentes de Almería, María del Mar Beltrán, ha agradecido a todas las instituciones y especialmente a la Guardia Civil por la organización de esta prueba y ha pedido "la colaboración ciudadana porque el fin es seguir ayudando a las familias y a las personas que padecen enfermedades poco frecuentes y que necesitan del apoyo de todos".

Las inscripciones pueden realizarse a través de las web Inicio - 062 Almería (062almeria.es) y Cruzando La Meta.