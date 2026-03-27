La iglesia de San Roque bendice en Almería la nueva puerta que cambiará la salida de El Calvario esta Semana Santa

Acto de bendición de la nueva puerta lateral de la iglesia de San Roque, en el barrio de Pescadería de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han participado este jueves en el acto de bendición de la nueva puerta lateral de la iglesia de San Roque, en el barrio de Pescadería, una actuación que permitirá que el paso de El Calvario salga por primera vez desde el interior del templo esta Semana Santa.

Hasta ahora, la salida procesional del Miércoles Santo debía hacerse mediante la instalación de una carpa exterior, una solución provisional de la que se prescindirá con esta intervención.

La nueva puerta, de hierro y de cinco metros de alto por tres de ancho, permitirá la salida directa del único misterio de la corporación desde el interior de la parroquia, según ha informado la institución provincial en una nota.

La actuación, en la que han colaborado ambas instituciones, supone un "hito" para la Hermandad Marianista del Santísimo Cristo del Mar, María Santísima de las Lágrimas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena en el Monte del Calvario, que verá cumplido "uno de sus principales anhelos".

Este avance no solo representa un "momento histórico" para la Hermandad, sino que se enmarca también dentro de las novedades que marcarán la Semana Santa de Almería 2026, en la que la mayoría de jornadas presentarán estrenos patrimoniales y mejoras en los cortejos procesionales.

Durante el acto de bendición, a cargo del párroco Julio Ruiz de Zárate, han estado presentes las concejalas del Ayuntamiento Eloísa Cabrera y Amalia Martín, así como la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez. En el transcurso del acto, se ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, hermandad y comunidad parroquial para hacer realidad este proyecto.

Desde la Hermandad han subrayado que se trata de "un momento histórico, un sueño hecho realidad, fruto de años de esfuerzo y de la implicación de distintas entidades y personas que han contribuido a que el paso pueda salir finalmente desde el interior del templo".

APOYO INSTITUCIONAL

La edil Amalia Martín ha señalado que "este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración institucional permite atender demandas históricas de nuestros barrios y de nuestras tradiciones, reforzando además el valor cultural y social de la Semana Santa almeriense".

Por su parte, Ramírez ha subrayado que desde la Diputación siguen apoyando iniciativas "que contribuyen a conservar y mejorar el patrimonio y las tradiciones" de los municipios, "en este caso haciendo posible que una hermandad cumpla un objetivo largamente esperado por sus hermanos y por todo el barrio de Pescadería".

Ayuntamiento y Diputación han reafirmado con esta actuación su "compromiso" con las cofradías y con la puesta en valor de una de las celebraciones más importantes de la ciudad, de modo que El Calvario incorporará esta novedad en su recorrido procesional del Miércoles Santo de 2026.