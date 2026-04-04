Cortada la AP-7 en Llinars del Vallès (Barcelona) en sentido sur por un accidente

Imagen del accidente en la AP-7 en Llinars del Vallès (Barcelona) - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La autopista AP-7 está cortada este sábado por la mañana en Llinars del Vallès (Barcelona) en sentido sur, dirección La Roca del Vallès (Barcelona), a causa de un accidente que causa 2,5 kilómetros de retención.
Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en X recogido por Europa Press también se registran 9 kilómetros de colas en Llinars del Vallès en sentido Girona y hay lentitud entre Mollet y Granollers (Barcelona).
Ante el corte, Trànsit ofrece la Autopista del Maresme, la C-32 y la C-60 como alternativas de circulación.