La iglesia Santa María de Sorbas (Almería) repara sus humedades con obras acordadas por Diputación y Obispado

SORBAS (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha contemplado las obras de reparación y mejora efectuadas en la iglesia Santa María de Sorbas (Almería) que, mediante una inversión de 40.000 euros bajo el convenio entre la institución provincial y el Obispado, han permitido atajar las humedades que había en varios puntos del templo.

Acompañado del alcalde del municipio, Juan Francisco González, y del diputado provincial de Sostenibilidad, José Juan Martínez, el presidente se ha desplazado al municipio donde además ha comprobado el estado de otros trabajos efectuados en la carretera de acceso a Los Perales, que se mejorará a través del Plan de Caminos Rurales.

En el caso de la iglesia, se ha procedido a picar, revocar y enlucir fachada principal y lateral de la iglesia, a la vez que se ha arreglado la fachada lateral, se han reparado humedades en la sacristía, en la capilla del sagrario y el acceso a camarín de la Virgen de las Angustias.

De igual modo, se ha saneado la pared para acceder al toque de campanas y poner una barandilla en la escalera. Se tratan de "unas actuaciones muy necesarias para mantener y mejorar el patrimonio almeriense", han valorado desde la Diputación en una nota.

Ya se han efectuado más de 140 actuaciones de mejora y restauración en templos de la provincia con una inversión que supera los 2,8 millones de euros. Para este 2025, el acuerdo entre ambas entidades contará con una inversión de 200.000 euros distribuida en 13 actuaciones en Abrucena, Albox, Alcóntar, Almería, Alsodux, Felix, Huércal de Almería, Pechina, Sorbas, Vélez-Blanco y Zurgena.

García ha agradecido al alcalde y a su equipo de gobierno el trabajo que están realizando por el municipio. "La restauración de la Iglesia de Santa María no solo protege nuestra historia, sino que refuerza la identidad de este municipio, mientras que la actuación que se realizará en el camino de Los Perales garantizará la seguridad y la conexión en el ámbito rural", ha destacado.

Para el presidente, "este es un ejemplo claro de cómo la Diputación trabaja para igualar oportunidades entre los 103 municipios, llevando inversiones que modernizan infraestructuras, preservan el patrimonio y fijan población en el territorio".

"Todo ello sería imposible sin la implicación y compromiso del Ayuntamiento, que es el motor más cercano a los ciudadanos. Seguiremos sumando esfuerzos para que ningún pueblo, por pequeño que sea, quede atrás", ha añadido el presidente de la Diputación.

Por su parte, el alcalde de Sorbas ha valorado estas actuaciones en el municipio, a la vez que ha agradecido la colaboración institucional. "Era una obra muy necesaria y gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el Obispado y la Diputación, hoy podemos decir que es una realidad".

LOS PERALES

El presidente y el alcalde también se han desplazado a Los Perales para comprobar el estado actual de la carretera de acceso que se mejorará a través del Plan de Caminos Rurales.

En concreto, en el municipio de Sorbas, la Diputación de Almería ha invertido 90.000 euros en el Plan de Caminos 2024-27. Anteriormente, la institución provincial había destinado un total de 160.000 euros en los Planes de Caminos de 2018 y 2020 (80.000 euros correspondientes a cada plan).

El primer edil también se ha referido a la actuación en el camino de Los Perales, "una zona que llevaba tiempo necesitando esta mejora y donde viven vecinos que dependen de ese acceso para su día a día. Esta inversión es un claro ejemplo de que cuando las instituciones remamos en la misma dirección, los resultados llegan y benefician directamente a la gente".

"Agradezco personalmente al presidente y a todo su equipo por la cercanía, la implicación y la apuesta firme por los municipios del interior. Sorbas siempre ha contado con el respaldo de la Diputación y seguiremos trabajando de la mano para seguir mejorando nuestro pueblo", ha añadido el alcalde de Sorbas.

La Diputación de Almería ha puesto en marcha este año el Plan de Caminos 2024-2027, que es "el más amplio, ambicioso e inversor de toda su historia" con el objetivo de mejorar la red de caminos rurales, agrícolas y ganaderos, así como los caminos singulares de interés social, patrimonial y/o turístico. Este plan tiene una inversión total de 14 millones de euros y se divide en tres bloques.