Inaugurada en Almería la exposición 'Regina Maris' por el 75 aniversario de la coronación de la Virgen del Mar

Inauguración de la exposición 'Regina Maris. Madre y patrona de Almería'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha acogido este jueves en el Patio de Luces la inauguración de la exposición 'Regina Maris. Madre y patrona de Almería', una muestra que conmemora el 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Mar y da inicio a los actos por el 525 aniversario de su aparición en la playa de Torregarcía. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de octubre.

La muestra reúne alrededor de 50 piezas, algunas de ellas nunca antes expuestas, entre esculturas, pinturas, ajuar textil, orfebrería, joyas y documentos procedentes de la Hermandad, conventos de clausura, colecciones particulares, museos y archivos. Está organizada por la Hermandad de la Virgen del Mar con el apoyo de la Diputación, el Ayuntamiento de Almería y la Fundación Cajasol, y está comisariada por Alfredo Ureña, con Josefina Sáez como madrina, según ha informado la institución provincial.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha agradecido a la Hermandad la elección del Patio de Luces para acoger "esta exposición histórica" y ha destacado que la devoción a la Virgen del Mar "trasciende la capital y hermana a toda la provincia".

Asimismo, ha subrayado que la exposición, dividida en cinco secciones, ofrece un recorrido "muy didáctico y ameno" y reúne obras de artistas almerienses como Jesús de Perceval, Luis Cañadas, Pituco y Carmen Pinteño, con estilos que abarcan "del barroco al movimiento Indaliano".

Además, García Alcaina ha señalado que 'Regina Maris' supone "la reafirmación de nuestras raíces más auténticas, de nuestra identidad almeriense compartida a lo largo de la historia y de los valores cristianos que sustentan nuestra sociedad".

Los consejeros de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Educacion, Ramón Fernández-Pacheco y María del Carmen Castillo, también han participado en esta cita. Por su parte, Fernández-Pacheco ha señalado que "hablar de la Virgen del Mar es hablar de Almería, de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de una devoción que ha pasado de padres a hijos durante generaciones". El consejero, que es hermano de la Virgen del Mar y fue su pregonero en 2021, ha realizado estas declaraciones en la inauguración, según ha trasladado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Además, ha subrayado que esta muestra permite acercar a la ciudadanía piezas de "extraordinario valor histórico, artístico y sentimental", entre ellas el manto regio regalado por Isabel II, la partitura original del himno de la patrona y una selección de sus joyas y enseres. Ambos consejeros han felicitado a la Hermandad de la Virgen del Mar por la organización de la exposición y agradecido a la Fundación Cajasol, patrocinador principal, y a la Diputación Provincial su colaboración.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado que "esta exposición es muy especial para nosotros" y ha señalado que supone "un verdadero honor acompañar a los almerienses" como patrocinador principal. En este sentido, ha subrayado que la muestra permite recorrer "más de cinco siglos de historia" a través del patrimonio, las tradiciones y la devoción a la Virgen del Mar.

Pulido ha incidido en que hablar de la Virgen del Mar es hacerlo de "historia, cultura, tradición e identidad" y ha considerado que esta celebración constituye una oportunidad para "conocer mejor nuestro pasado, valorar nuestro patrimonio y reconocer el papel que las tradiciones desempeñan en la construcción de una sociedad y de una identidad compartida".

Por su parte, el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López, ha señalado que la Virgen del Mar "encarna la fe y la tradición de un pueblo moldeado por generaciones de almerienses" y ha defendido que el patrimonio expuesto es "el reflejo de una fe viva" que continúa dando sentido a la vida de miles de personas.

El comisario de la exposición, Alfredo Ureña, ha destacado la "perpetua presencia de la Virgen del Mar" en la historia de Almería y ha señalado que su devoción se ha materializado en "un rico legado artístico y documental". A su juicio, la muestra constituye "un tributo integral a los almerienses, a su arte y a una historia local que no se entiende sin la devoción por su Patrona".

Finalmente, el hermano mayor de la Hermandad Virgen del Mar, Jorge Juan Fernández, ha agradecido la colaboración de las instituciones, entidades y personas que han hecho posible la exposición y ha animado a los almerienses a disfrutar de ella y "descubrir piezas esenciales de nuestro patrimonio, verdaderos signos de amor de esta ciudad hacia su Patrona".