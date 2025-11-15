Iniciada la mejora integral en el camino que une Padules y Almócita dentro del Plan de Caminos de Almería

Iniciada la mejora integral en el camino que une Padules y Almócita dentro del Plan de Caminos - CURRO VALLEJO - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha iniciado la mejora integral del camino que une los municipios de Padules y Almócita, una actuación incluida en el Bloque III del Plan de Caminos 2024-2027 y financiada por completo por la institución provincial, con una inversión cercana a los 190.000 euros.

Según ha informado la Diputación en una nota, el diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha visitado junto a los alcaldes de Padules, Antonio Gutiérrez, y de Almócita, Francisco García, los trabajos que incluyen limpieza y acondicionamiento del trazado, nivelación del firme, apertura de cunetas de drenaje y pavimentación completa con hormigón reforzado, garantizando así seguridad y durabilidad.

Martínez ha enmarcado que se trata de un camino de especial interés turístico, patrimonial y cultural, que mejora la comunicación entre ambos municipios y facilita el acceso al camping de Almócita y a las canales de Padules. "Era una reivindicación histórica de los vecinos y hoy es una realidad gracias a la Diputación, que financia al 100% esta actuación", ha afirmado.

Los alcaldes de Padules y Almócita han resaltado en este sentido la importancia de la intervención para el desarrollo turístico y agrícola del territorio, así como para reforzar el atractivo de ambos municipios y contribuir a frenar la despoblación en la zona.

El Plan de Caminos 2024-2027 contempla actuaciones en todos los municipios de la provincia y se estructura en tres bloques, garantizando movilidad, seguridad vial y acceso a explotaciones agrícolas, viviendas y espacios naturales. El Bloque III, de Caminos Singulares, incluye trazados de interés turístico, cultural o patrimonial, entre los que se encuentra el de Padules y Almócita.