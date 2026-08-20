Una inversión de 1,2 millones de euros permitirá pavimentar nueve caminos rurales de Níjar (Almería)

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido, y el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaína, en el campillo de Genoveses de Níjar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Níjar han suscrito un convenio de colaboración para invertir más de 1,2 millones de euros en la pavimentación de nueve caminos rurales, entre ellos el camino hacia el núcleo de Huebro.

Esta actuación favorecerá la actividad agrícola y turística de la localidad, según ha valorado la institución provincial en una nota ante el acuerdo por el que la Diputación aporta un millón de euros y el Consistorio el resto de la inversión.

El texto prevé dos intervenciones, siendo la primera la pavimentación de ocho caminos rurales "clave" para el municipio como son los de Paraje Las Lanchas, Paraje Panadero, Paraje Grillos, Paraje Don Domingo, Paraje Las Capitanas, Paraje Bellavista, Paraje Bellavista 2 y Paraje Ródenas.

En estos ocho caminos los trabajos consistirán en el desbroce y cajeado y la implementación de nuevo pavimento, con una inversión que, de forma global, se cuantifica en los 730.000 euros.

De otro lado, se actuará en la pavimentación del camino de Huebro, con una inversión cercana al medio millón de euros. Se rehabilitarán de forma integral cinco kilómetros de vía con anchos de plataforma de entre cuatro a seis metros.

Se reforzará el firme mediante nuevo asfalto, ampliación de la plataforma, demolición de roca en zonas de baja visibilidad, acondicionamiento de la escorrentía pluvial y nueva señalización horizontal y vertical completa.

El objetivo principal de ambas actuaciones consiste en la vertebración del sector agrícola del municipio facilitando el tránsito pesado y pesado-ligero hacia las explotaciones agrícolas y, en el caso de Huebro, garantizar la seguridad vial en la única arteria de acceso rodado a esta histórica barriada salvando un desnivel de montaña con fuertes pendientes.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, han mantenido un encuentro en Níjar para analizar este proyecto que "vertebrará el sector agrícola y facilitará el acceso y la movilidad de vecinos y visitantes en la localidad".

García Alcaina ha destacado que "este acuerdo es una apuesta histórica por el campo y la movilidad nijareña para renovar la red de caminos municipales y fortalecer el motor agrícola local. Mejorando al mismo tiempo la conectividad vecinal, seguridad y el atractivo turístico de uno de los enclaves más espectaculares del destino 'Costa de Almería'".

Además, ha recordado que acuerdos como este suponen "un valioso ejemplo de colaboración institucional para sumar recursos, mejorar infraestructuras y que los servicios de calidad que se merecen nuestros pueblos lleguen con eficacia a todos los rincones de la geografía para igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan".

Por su parte, el alcalde de Níjar ha mostrado su agradecimiento a la Diputación de Almería "por su apuesta y estar siempre al lado de Níjar". "Este proyecto nos va a permitir arreglar muchos caminos que van a ayudar a nuestros agricultores que van a realizar su trabajo con más comodidad. También conseguimos una obra histórica para Níjar como arreglar la carretera de Huebro", ha valorado.