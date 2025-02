Junta, Diputación y Ayuntamiento de Almería abordan la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar; y la concejal de Familia, Inclusión Social e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, han inaugurado este martes la 'Jornada de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar y Laboral', en la que han participado entidades locales implicadas en el Plan Corresponsables 2024.

En este programa se encuentran adheridos los ayuntamientos de Almería, Adra, El Ejido, Huércal-Overa, Níjar y Vícar, además de la Diputación, que en 2024 han recibido más de 1,4 millones de euros para desarrollar diversas actuaciones, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Martín ha remarcado la importancia de esta jornada, organizada por la Delegación territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, "ya que tanto la corresponsabilidad como la conciliación son una cuestión capital que incumbe a toda la sociedad".

"Todos tenemos que implicarnos para que sean una realidad tangible y factible para las familias de Andalucía y en este caso para las de Almería", ha añadido la delegada de la Junta en Almería.

El diputado de Bienestar Social ha señalado que "desde la Diputación de Almería estamos trabajando a través de Planes de igualdad para desarrollar programas para la conciliación y la corresponsabilidad de hombres y mujeres. Además, es necesaria una conciliación real y equitativa entre la vida laboral y familiar".

"La Diputación de Almería seguirá promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante el impulso de acciones que contribuyan al diseño de escenarios favorables para que mujeres y hombres de nuestra provincia puedan conciliar sus vidas profesionales, familiares y personales de manera equilibrada y corresponsable", ha apostillado Escobar.

Por su parte, la concejala de Familia en el Ayuntamiento de Almería ha asegurado que con 'ConciliAlmería' "damos cumplimiento al Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Almería" y ha destacado "la importancia de desarrollar programas de estas características", que ha definido como "innovadores".

Laynez ha subrayado que estas iniciativas buscan "concienciar y sensibilizar a la sociedad y, en especial, a los jóvenes, sobre qué es la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares".

"También es relevante para poner de manifiesto la importancia de facilitar esa conciliación a través de medidas efectivas que permitan su aplicación real", ha añadido la edil 'popular'.

Durante el encuentro se han expuesto las acciones que se están llevando a cabo en esta materia en cada municipio, para establecer un mapa de herramientas de corresponsabilidad creadas en la provincia.

Asimismo, se ha generado un espacio de encuentro en el que las diferentes entidades locales implicadas en el Plan Corresponsables han mostrado sus estrategias y programas orientados al fomento de la corresponsabilidad en los hogares de sus municipios.

Además, esta iniciativa ha servido para "establecer estrategias de actuación, consolidar la coordinación interinstitucional, homogeneizar criterios, generar sinergias y actualizar conocimientos en el ámbito local de Almería".

La jornada se ha retransmitido por 'streaming' y en la misma han participado representantes de las corporaciones locales y diputación provincial y entidades que participan en el Programa Corresponsables. Además, se ha celebrado una mesa redonda bajo el lema 'La implicación de todas las familias' y 'La conciliación, una apuesta segura'.

Martín ha recordado que la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el 29 de abril de 2024, aprobó la distribución de 31,4 millones a Andalucía para el impulso del Plan Corresponsables, "al cual la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha dado un marcado carácter transversal".

En este sentido, la delegada ha declarado que esta cuantía se ha distribuido entre distintos organismos y consejerías "para que la igualdad, en consonancia con lo defendido por el Gobierno andaluz, sea una herramienta presente en las distintas políticas públicas, así como en empresas, entidades sin ánimo de lucro y universidades, ya que este año se ha dado un paso más en esa materia".

Desde la Diputación de Almería han señalado que el Plan Corresponsables "va en consonancia" con el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, firmado por la Junta con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA) y la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos (ATA-A) y las diez universidades públicas.

La delegada de la Junta ha finalizado su intervención citando a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien señala que "las mujeres no nacemos con una mochila, nacemos igual de libres que los hombres y no nacemos con la mochila de llevar la casa, educar a los hijos y trabajar fuera, nacemos igual de libres, por lo que no queremos que nadie nos la ponga".

El Plan Corresponsables pretende articular mecanismos para el apoyo específico de las necesidades de conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años de edad.

Además, contempla líneas de actuación orientadas a la creación de empleo, la dignificación y reconocimiento de la experiencia profesional en el ámbito de los cuidados, así como a la sensibilización en materia de corresponsabilidad.