La marca 'Sabores Almería' exhibe productos de ocho firmas y el talento de siete chefs en 'San Sebastián Gastronomika'

'Showcooking' En El Expositor De 'Sabores Almería' Durante La Celebración De 'San Sebastián Gastronomika'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' ha exhibido en la vigésima octava edición de 'San Sebastián Gastronomika' los productos de ocho empresas almerienses y el talento de siete chefs de la Asociación 'Almería Gastronómica'.

La delegación permanecerá hasta este miércoles en el expositor de la Diputación de Almería, instalado en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de la ciudad vasca, donde se han reunido las creaciones de los chefs y los productos almerienses para mostrar "la versatilidad de la materia prima" de la provincia.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha señalado que el congreso aborda "el futuro de la cocina", los productos que marcarán ese futuro y la capacidad de la gastronomía para "transformar territorios", y ha destacado que Almería y 'Sabores Almería' han acudido con un programa de 'showcookings', exhibiciones y degustaciones de productos almerienses.

Según ha detallado la institución supramunicipal en una nota, el lunes Estefanía Marchal fue la protagonista con su 'showcooking', mientras que el martes fue el turno de Borja González, de 'Alquímico', que presentó su Almendra (Crema de Vegavilanos), Albacora y Codium Encurtido. Este miércoles Jessica, de 'La Casualidad', ha cerrado la cocina del estand con su tosta de Sardina y Ajo Negro.

Además de la cocina en vivo, el espacio institucional de 'Sabores Almería' se ha convertido en escaparate para los productos de ocho firmas almerienses: Raíces de Almajalejo, Flor de Sal de Cabo de Gata, Bodega Sierra Almagrera, Vegavilanos, Peñacruz, Cárnicas Campohermoso, Cepa Bosquet y Patatas La Tijoleña.

EXHIBICIÓN Y DEGUSTACIÓN EN EL PALACIO MIRAMAR

La presencia almeriense también se trasladó la noche del lunes al Palacio Miramar, donde se celebró una exhibición y degustación de los expositores participantes.

La propuesta de 'Sabores Almería' fue el Lingote de Pulpo y Gamba creado por Tolo Castillo, de Casa Rafael, que cocinaron a ocho manos Castillo y los chefs Rafa Rodríguez, Patricio Úbeda, de Blanca Brisa, y Belén Ibáñez, de Errante.

Los chefs Paco Roncero y el francés Alexandre Couillón, con tres estrellas Michelin, felicitaron a los chefs almerienses por esta creación culinaria que "permite saborear el mar".

Tolo Castillo ha explicado que se trata de un Lingote de Pulpo y Gamba compuesto por pulpo seco y forrado con una crema de gamba roja y un crujiente de alga codium, sobre una base "también con acento almeriense" formada por Silestone.