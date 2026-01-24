La marca 'Talento almeriense' acudirá a Simof con espacio propio y 18 diseñadores y artistas

La marca 'Talento almeriense' acudirá a Simof 2016 con 18 artistas y diseñadores. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Talento almeriense' va a acudir a la Semana Internacional de Moda Flamenca (Simof) 2026, que se celebrará en Sevilla del 29 de enero al 1 de febrero, con un expositor propio de 80 metros cuadrados y una representación integrada por 18 diseñadores y artistas almerienses.

Según ha indicado la Diputación de Almería en una nota, el estand de 'Talento almeriense' mostrará las creaciones de una decena de artistas, entre ellos, Charo Villanueva, Loreto Martínez, La Penca Creative, Eva María Zamora Pérez, Tocado Encantado, El Arte de Albale, Navari, Airun Tocados Artesanales, Mayahuel España y Nerea Pérez.

Además, siete firmas almerienses participarán en el desfile oficial de Simof, que tendrá lugar el sábado 31 de enero a las 12,00 horas, con las colecciones de María Victoria Monteoliva Tapias, Verónica Sandoval, Eli Martín, Curro Ruiz, Nara, La Faraona y Lolalaumar, acompañadas por la actuación flamenca de la artista almeriense Rocío Garrido.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado el crecimiento "realmente exponencial" que ha experimentado la marca 'Talento almeriense' en apenas cuatro meses, con cerca de 150 empresarios, creadores y diseñadores ya vinculados al proyecto.

García Alcaina ha subrayado que la presencia en Simof supone "la puesta de largo de la marca en un gran evento nacional", al tiempo que ha recordado el éxito del espacio 'showroom' desarrollado durante la pasada Navidad, que combinó visibilidad para los creadores, actividades formativas y propuestas dirigidas al público infantil.

El presidente ha señalado que 'Talento almeriense' "nace con la vocación de ser el altavoz que muestre al mundo lo que se está creando en la provincia", alineándose con uno de los principales objetivos de la Diputación: acompañar, impulsar y fortalecer el emprendimiento creativo y cultural.

En este sentido, ha avanzado que la presencia en Simof forma parte de una hoja de ruta más amplia que llevará a la marca a otros grandes escaparates como Madrid Fashion Week o la Semana de la Moda de Barcelona.

En representación de los diseñadores, Victoria Monteoliva ha agradecido el respaldo institucional y ha valorado Simof como "el mejor escaparate para dar visibilidad al flamenco que se crea en Almería", destacando que el apoyo de la marca y de la Diputación permite superar la distancia con los grandes focos del sector.

Por su parte, Curro Ruiz ha subrayado el orgullo de formar parte de una representación que ha crecido de forma notable respecto a la edición anterior y ha asegurado que la presencia en Simof demuestra que "Almería tiene moda, cultura, origen y mucho talento".